Grüner Komet kommt Erde näher und erscheint am Nachthimmel

Nur alle 50.000 Jahre zieht der Komet nah an unserem Planeten vorbei. Jetzt ist es wieder soweit.

Der grüne Komet C/2022 E3 (ZTF) kommt bei einem seiner seltenen Besuche unserem Planeten immer näher. Ein Foto in nördlicher Richtung mit einem lichtstarken Teleobjektiv und längerer Belichtungszeit aus der Nacht zum Mittwoch zeigt den Himmelskörper am Sternenhimmel.

Das Bild wurde an einem dunklen Platz an einem Moor bei Drebber in Niedersachsen gemacht. Seinen geringsten Abstand zur Erde mit rund 42 Millionen Kilometern hat der nur alle 50.000 Jahre an unserem Planeten vorbeiziehende Komet der Vereinigung der Sternfreunde zufolge am 1. Februar. Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne.

Eine gute Beobachtungszeit ist den Sternfreunden zufolge aber schon Ende Januar, wenn weniger Mondlicht den Himmel aufhellt und das Wetter mitspielt. Möglicherweise kann er dann sogar mit bloßem Auge gesehen werden, in jedem Fall aber mit einem Fernglas oder einem Teleskop.

Der Komet hat eine grünlich schimmernde, rund 50.000 Kilometer umfassende Koma, eine Art Teilchenhülle. Die grüne Farbe kommt dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zufolge durch ein Gas, das durch die Erwärmung an der Sonne entsteht. Der Himmelskörper C/2022 E3 (ZTF) hat seinen Namen, weil er erstmals vergangenes Jahr im Rahmen eines Programms namens "Zwicky Transient Facility" von einem Observatorium in den USA aus gesehen wurde.

(dpa)