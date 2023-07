Podcasts zum Lernen: Tipps für Schüler und Studenten

Podcasts können nicht nur unterhalten, sie können auch beim Lernen helfen. Hier sind einige der besten Podcasts für Schüler und Studenten.

Bei Podcasts denken die meisten vermutlich an "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann und Olli Schulz oder an "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt. Oder vielleicht noch an True-Crime-Formate wie "ZEIT Verbrechen" oder "Mordsgespräche" von der Mainpost. Die wenigsten aber dürften an Bildungs-Podcasts denken, die Schülern und Studenten beim Lernen helfen. Dabei gibt es wirklich interessante Formate, in die es sich lohnt hineinzuhören.

Podcasts zum Lernen: Für jeden Bereich etwas dabei

Das Schöne an Podcasts ist ihre unendliche Vielfalt. Es gibt für jedes noch so kleines Nischen-Thema mit Sicherheit einen passenden Podcast. Doch diese riesige Auswahl kann auch das Problem sein. Woher soll man wissen, welcher Podcast denn jetzt der beste ist? Auch bei Bildungs-Podcasts gibt es diese Herausforderung. Deshalb folgt hier eine Auswahl der besten Podcasts zu verschiedenen Themen.

Podcasts zu den Themen Wirtschaft und Recht

Wer etwas zu den Themen Wirtschaft oder Recht lernen möchte, hat eine große Auswahl an Podcasts zur Verfügung. Hier ein paar der besten:

Wirtschaft und Gesellschaft : Der Podcast des Deutschlandfunks ordnet aktuelle Nachrichten in der Wirtschaft ein, liefert Hintergründe und berichtet über Börsenkurse.

: Der des ordnet aktuelle Nachrichten in der ein, liefert Hintergründe und berichtet über Börsenkurse. Führung auf den Punkt gebracht : Wie leitet man ein Unternehmen? In diesem Podcast des Geschäftsführer-Coachs Bernd Geropp dreht es sich um Unternehmensführung, Management und Strategie.

: Wie leitet man ein Unternehmen? In diesem des Geschäftsführer-Coachs dreht es sich um Unternehmensführung, Management und Strategie. Betriebswirtschaft verstehen : Der selbsternannte BWL-Coach Bert Erlen erklärt in diesem Podcast alles, was es rund um die Betriebswirtschaftslehre zu wissen gibt – ohne dabei in Fachkauderwelsch zu verfallen, sondern so, dass es für alle verständlich ist.

: Der selbsternannte BWL-Coach Bert Erlen erklärt in diesem alles, was es rund um die Betriebswirtschaftslehre zu wissen gibt – ohne dabei in Fachkauderwelsch zu verfallen, sondern so, dass es für alle verständlich ist. Urteile der Woche : Der MDR berichtet in diesem Podcast über diverse Urteile der vergangenen Woche, ordnet sie ein und erklärt die Hintergründe.

: Der berichtet in diesem über diverse Urteile der vergangenen Woche, ordnet sie ein und erklärt die Hintergründe. JuraCast: Dieser Podcast bezeichnet sich selbst als "Examenpodcast". Er soll Jura-Studenten bei der Vorbereitung auf Examen helfen. In dem Podcast werden Ausbildungsurteile vorgestellt.

Podcasts zu den Themen Gesellschaft und Kultur

Vermutlich eines der beliebtesten Podcast-Themen: die Gesellschaft. Aber auch hier gibt es einige sehr gute Formate. Ein Überblick:

Das philosophische Radio : Philisophen und Autoren diskutieren mit Hörern des WDR zu allen möglichen philosophischen Themen und Fragen.

: Philisophen und Autoren diskutieren mit Hörern des zu allen möglichen philosophischen Themen und Fragen. Das literarische Quartett : In diesem Urgestein des deutschen Fernsehens diskutieren vier Gäste über die aktuellen Buchneuerscheinungen. Die ZDF -Sendungen bietet der Deutschlandfunk nun im Podcast-Format an.

: In diesem Urgestein des deutschen Fernsehens diskutieren vier Gäste über die aktuellen Buchneuerscheinungen. Die -Sendungen bietet der nun im Podcast-Format an. SozioPod : Im SozioPod werden diverse philosophische und soziologische Themen von den Hosts Nils Köbel und Patrick Breitenbach besprochen.

: Im SozioPod werden diverse philosophische und soziologische Themen von den Hosts und Patrick besprochen. Augen zu: In diesem Kunst-Podcast der ZEIT stellen Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und der Kunsthistoriker Florian Illies in jeder Episode einen Künstler oder eine Künstlerin vor.

Podcasts zu den Themen Politik und Geschichte

Neben vielen öffentlich-rechtlichen Angeboten, gibt es in diesem Bereich auch einige private Podcasts, die sehr hörenswert sind. Eine Übersicht:

Lage der Nation : In diesem wöchentlichen Podcast kommentieren der Journalist Philip Banse und der Jurist Ulf Buermeyer das tagespolitische Geschehen.

: In diesem wöchentlichen kommentieren der Journalist und der Jurist das tagespolitische Geschehen. Jung & Naiv : Der journalistische Quereinsteiger Tilo Jung moderiert diesen Interview-Podcast , in dem Gäste verschiedener Couleur zu Wort kommen, seit 2013.

: Der journalistische Quereinsteiger moderiert diesen , in dem Gäste verschiedener Couleur zu Wort kommen, seit 2013. Der Tag : In diesem täglichen Podcast des Deutschlandfunks werden die Ereignisse des Tages eingeordnet.

: In diesem täglichen des werden die Ereignisse des Tages eingeordnet. Geschichten aus der Geschichte : Die beiden Historiker Daniel Meßner und Richard Hemmer erzählen sich jede Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte.

: Die beiden Historiker und erzählen sich jede Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte. Kalenderblatt: Der Deutschlandfunk erinnert jeden Tag an ein vergangenes Ereignis, das in der Geschichte an diesem Tag stattfand.

Podcasts zu dem Thema Wissenschaft

Bei dem Thema Wissenschaft gilt es besonders, genau hinzuschauen und auf Quellen zu achten. Deshalb hier eine ausgewählte Liste an Wissenschafts-Podcasts:

Modellansatz : Wo findet sich in unserem Alltag überall Mathematik wieder? Diese Frage diskutieren Mitarbeiter des Karlsruher Instituts für Technologie .

: Wo findet sich in unserem Alltag überall Mathematik wieder? Diese Frage diskutieren Mitarbeiter des . Der Springer Medizin Podcast : In diesem Podcast dreht sich alles rund um Medizin. Experten aus verschiedenen Bereichen geben Auskunft.

: In diesem dreht sich alles rund um Medizin. Experten aus verschiedenen Bereichen geben Auskunft. BioFunk Podcast : Alle drei Wochen werden in diesem Podcast vermeintlich langweilige und trockene Themen aus der Biologie anschaulich und spannend erklärt.

: Alle drei Wochen werden in diesem vermeintlich langweilige und trockene Themen aus der Biologie anschaulich und spannend erklärt. Welt der Physik: In diesem Podcast wird jede Woche eine kleine Auswahl neuer physikalischer Forschungsergebnisse präsentiert und verständlich erklärt.

Podcasts zum Sprachen lernen

Podcasts eignen sich hervorragend, um eine neue Sprache zu lernen bzw. zu vertiefen. Für die meisten großen Sprachen gibt es Podcasts, hier eine Auswahl: