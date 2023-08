Heute Nacht ist ein "Blue Moon" zu sehen – aber nicht überall

Heute Nacht ist zum zweiten Mal im August ein besonders groß erscheinender Vollmond zu sehen. In den USA wird dieses Phänomen als "Blue Moon" bezeichnet.

Nach einen großen Vollmond Anfang August zeigt sich der Mond auch in der Nacht auf Donnerstag wieder in seiner vollen Pracht. Der Erdtrabant ist der Erde – wie schon zum Monatsanfang – sehr nah. Dadurch sieht er etwas größer aus als sonst.

"Blue Moon": Zweiter Vollmond im August in der Nacht auf Donnerstag

Am nächsten ist der Mond der Erde nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde am Donnerstagmorgen um 3.36 Uhr. Für Menschen wirkt der Mond generell kurz nach Aufgang und kurz vor Untergang besonders groß. Bei den Vollmonden im August liegt die Entfernung zwischen der Erde und ihrem Trabanten bei gut 357.000 Kilometern. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Abstand des Mondes auf seiner Umlaufbahn liegt bei gut 380.000 Kilometern.

Dass der Mond der Erde zweimal in einem Monat so nah ist, liegt daran, dass der Zyklus zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat. Dass es zwei Vollmonde in einem Kalendermonat gibt, ist selten. Das nächste Mal kommt das erst wieder am 31. Mai 2026 vor.

Der zweite Vollmond wird in den USA als "Blue Moon" bezeichnet. Das bedeutet aber nicht, dass der Mond blau erscheint. Der Vollmond in der Nacht zum Donnerstag wird nicht nur ein "Blue Moon", sondern auch ein Supermond. Davon spricht man immer dann, wenn der Vollmond oder der neue Mond in seiner Umlaufbahn die erdnächste Position erreicht. Währenddessen ist der Abstand zwischen Erde und Mond minimal, was den Eindruck vermittelt, dass der Mond größer und heller am Himmel erscheint als bei einem durchschnittlichen Vollmond.

Vollmond nicht überall in Deutschland zu sehen

Nicht überall in Deutschland werden Schaulustige einen Blick auf den Vollmond werfen können. An den Küsten wird es bewölkt sein, aber von Norden ins Landesinnere könne es zu Wolkenauflockerungen in der Nacht zum Donnerstag kommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst stünden die Chancen in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt gut. Ganz sicher ist das aber noch nicht.

In Bayern ziehen in der Nacht Schauer von Nordwest nach Südost. Vereinzelt gibt es auch Gewitter. Die Chancen, einen Blick auf den Vollmond zu erhaschen, stehen also nicht besonders gut.