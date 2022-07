Alzheimer lässt sich 17 Jahre vor den ersten Symptomen erkennen

Das könnte ganz neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich Alzheimer bereits 17 Jahre, bevor erste Symptome auftreten, feststellen lässt.

Alzheimer lässt sich, bereits 17 Jahre bevor die ersten Symptome auftreten, feststellen. Das stellten Forscher aus Bochum mithilfe einer neu entwickelten Technologie fest. Die Wissenschaftler hoffen, die Krankheit künftig so frühzeitig behandeln zu können, dass sie nicht ausbricht.

Alzheimer lässt sich 17 Jahre vor ersten Symptomen feststellen - Studie

Die Forscher der Ruhr-Universität Bochum analysierten für die Studie das Blutplasma von Testpersonen auf Alzheimer-Biomarker. Wie aponet.de berichtet, waren die Blutproben in den Jahren 2000 bis 2002 entnommen und dann eingefroren worden. Die Teilnehmer, die zu diesem Zeitpunkt zwischen 50 und 75 Jahren alt waren, hatten kein Alzheimer. In den folgenden 17 Jahren der Nachbeobachtungszeit wurde bei 68 Personen Alzheimer festgestellt. Bei ihnen untersuchten die Wissenschaftler, ob in den Blutproben schon zu Beginn der Studie Anzeichen für eine Erkrankung zu finden sind. In der Vergleichsgruppe waren 240 Kontrollpersonen ohne eine Alzheimer-Diagnose.

Das Ergebnis fiel recht eindeutig aus. Mithilfe eines neu entwickelten Immuno-Infrarot-Sensors konnten die 68 später an Alzheimer erkrankten Probanden mit einer hohen Testgenauigkeit identifiziert werden. Der Sensor ermittelt die Fehlfaltung des Proteinbiomarkers Amyloid-beta. Diese Fehlfaltung verursacht im weiteren Verlauf der Krankheit charakteristische Ablagerungen im Gehirn, sogenannte Plaques.

Alzheimer: Frühzeitige Behandlung möglich?

Die Erkenntnisse aus der Studie könnten in Zukunft dazu beitragen, dass eine Alzheimererkrankung bereits frühzeitig behandelt werden kann. Medikamente könnten, lange bevor erste Symptome auftauchen und das Gehirn bereits geschädigt ist, eingesetzt werden.

Das in den USA zugelassene Medikament Aduhelm etwa kann nachweislich Amyloid-beta-Plaques im Frühstadium abbauen. Bisherige Studien haben jedoch nur einen geringen Effekt auf die klinischen Symptome wie Gedächtnisverlust und Orientierungslosigkeit erzielt. Deshalb entschied die europäische Arzneimittelbehörde, das Medikament in Europa nicht zuzulassen.

"Bisher scheiterten reihenweise klinische Studien für Alzheimer-Medikamente offenbar an dem zu späten Zeitpunkt für die Therapieansätze, weil die in den Studien eingesetzten etablierten Plaque-Tests die Erkrankung offensichtlich nicht rechtzeitig anzeigen", so Prof. Dr. Klaus Gerwert, Gründungsdirektor des Zentrums für Proteindiagnostik der Ruhr-Universität Bochum, laut aponet.de. Daher hoffe das Forscherteam, dass eine frühe Diagnose mithilfe des Sensors helfen könnte, Alzheimer-Medikamente in Zukunft so rechtzeitig einsetzen zu können, damit sie deutlich besser wirken.

Lesen Sie dazu auch

Was ist Alzheimer?

Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz und eine unheilbare Störung des Gehirns. Bei Betroffenen sterben Nervenzellen im Gehirn ab und sie werden zunehmend vergesslich, verwirrt und orientierungslos. Im Verlauf der Krankheit verändern sich auch die Persönlichkeit und das Verhalten der Patientinnen und Patienten. Viele werden unruhig, aggressiv oder depressiv. Zudem lassen das Urteilsvermögen und die Sprachfähigkeit nach.

Die Krankheit und ihre Folgeerscheinungen lassen sich zwar behandeln, aber bislang nicht stoppen. Das Risiko an Alzheimer zu erkranken, steigt mit dem Alter. Die altersbedingte Form der Erkrankung macht rund 99 Prozent aller Fälle aus. Die Krankheit ist in weniger als einem Prozent der Fälle erblich.