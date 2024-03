Paul-Ehrlich-Preis an Immunforscher Dennis Kasper verliehen

Weil er eine Bakteriensprache entdeckt hat, wurde der US-Amerikaner Dennis Kasper mit dem renommierten Paul-Ehrlich-Preis ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an einen Deutschen Forscher.

Für seine Forschungsarbeit ist der US-amerikanische Immunologe Dennis Kasper (80) mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2024 ausgezeichnet worden. Er nahm die mit 120.000 Euro dotierte Auszeichnung am Donnerstagabend in der Frankfurter Paulskirche entgegen.

Laut Stiftungsrat hat Kasper Wörter einer biochemischen Sprache decodiert, mit der Bakterien, die den menschlichen Darm bevölkern, das Immunsystem erziehen. Dank seiner Forschung zeichneten sich bereits konkrete Ansatzpunkte für die Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten ab, wie der Stiftungsrat in Frankfurt mitteilte.

Kasper ist seit 1989 Medizin-Professor und seit 1997 Professor für Immunologie an der Harvard Medical School (Boston). Er ist Mitherausgeber von "Harrison’s Principles of Internal Medicine", dem laut Stiftungsrat weltweit am häufigsten verwendeten Lehrbuch der Medizin.

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ist einer der renommiertesten Medizinpreise Deutschlands. Er wird seit 1952 verliehen. Die Auszeichnung wird traditionell am Geburtstag des Nobelpreisträgers Paul Ehrlich (1854-1915), dem 14. März, in der Frankfurter Paulskirche verliehen.

Den mit 60.000 Euro dotierten Nachwuchspreis erhielt der Chemiker Johannes Karges von der Ruhr-Universität Bochum. Der 31-Jährige wurde geehrt für seine Forschung zu Chemotherapien. Diese könnte die Nebenwirkungen von Chemotherapien gegen Krebs drastisch verringern und ihre Wirksamkeit deutlich erhöhen.

(dpa)