Mysteriöses Objekt vor der Sonne? Stream der Nasa bricht ab

Ein Stream der Nasa, der Bilder von der Sonne liefert, bricht plötzlich ab. Zuvor soll ein mysteriöses Objekt zu sehen gewesen sein. Worum kann es sich handeln?

Die Aufnahmen des Solar and Heliospheric Observatory liefern einen eindrucksvollen Blick auf die Sonne. Es handelt sich dabei um ein Projekt, welches in Zusammenarbeit der Nasa und der Europäischen Weltraumorganisation ESA entstanden ist. Am 2. Mai soll es dabei zu einem Abbruch des Streams gekommen sein. Mit einem brisanten Grund?

Mysteriöses Objekt vor der Sonne zu sehen?

Um 15.06 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit war in dem Stream offenbar für zwei Sekunden ein würfelförmiges Objekt in der rechten unteren Ecke der Sonne zu sehen. Einen Augenblick später verdunkelte sich das Bild. Das scheinbare Objekt wurde von einem Bildfehler überdeckt. Das berichtet der Daily Star.

Klar, dass Erklärungsversuche und auch Verschwörungstheorien hier nicht fern sind. "Zwei Bilder des Würfels, der aus der Sonne kommt, und dann ein riesiger Glitch – eins, zwei, Glitch. Leute, das ist Wahnsinn", schrieb beispielsweise Scott C. Waring, der einen Youtube-Kanal betreibt, auf dem er sich mit UFO-Sichtungen beschäftigt.

Video: ProSieben

Missionsleiter von Soho gibt Erklärung ab

Laut Scott ist das Objekt auch auf anderen Bildern der Sonnenoberfläche zu sehen, die zur selben zeit gemacht wurden. Der Stream des Solar and Heliospheric Observatory war nach der Unterbrechung für acht Stunden nicht erreichbar. Als Grund wurden Wartungsarbeiten angegeben.

Der Missionsleiter von Soho Bernhard Fleck räumte aber gleich mit Gerüchten auf. Im Interview mit Vice machte der Projektwissenschaftler klar, dass es sich bei dem schwarzen Würfel nicht um ein Raumschiff handelt. Es sei "vollständiger Unsinn" so etwas zu glauben. Stattdessen sei das Quadrat eine Folge von "eines beschädigten Telemetrie-Blocks", also fehlender Übertragungsdaten.

Lesen Sie dazu auch