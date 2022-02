Neurologie

vor 20 Min.

Fehlende Wörter: Schlaganfall-Patienten leiden oft unter Sprachstörungen

Plus Für viele Menschen ist ein Schlaganfall ein erheblicher Einschnitt ins Leben: Manche leiden unter Sprachstörungen. Warum die Therapien für Betroffene möglichst intensiv sein sollten.

Von Angela Stoll

Einfach mal so mit Leuten reden? Das ist für Ulrich S. immer noch eine Herausforderung. Wenn er jemanden kennenlernt, sagt er deshalb folgenden Satz: „Ich hatte einen Schlaganfall, sprechen Sie bitte langsamer.“ Von dem Ereignis, das nun mehr als fünf Jahre zurückliegt, hat sich der 49-Jährige zwar gut erholt, doch leidet er immer noch an einer Sprachstörung, im Fachjargon Aphasie genannt. Anfangs war das Sprechen für ihn extrem mühsam: „Mir war klar, was ich sagen wollte. Aber die Wörter konnten nicht raus. Was dann kam, war oft etwas anderes“, berichtet er. Inzwischen hat er Fortschritte gemacht, doch ab und zu kommt er noch ins Stocken, sucht nach einem Wort, erwischt das falsche, verbessert sich, setzt nochmal an. Das macht ihm manchmal auch im Umgang mit seinen kleinen Kindern zu schaffen: „Ich will ihnen etwas Bestimmtes sagen, kann aber nicht.“

