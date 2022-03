Novavax als Booster-Impfung: Was muss man beachten?

Seit Ende Dezember 2021 ist der Impfstoff Novavax in der EU zugelassen. Aber taugt er auch als Booster-Impfstoff?

Der neu zugelassene Impfstoff Novavax ist in Deutschland mittlerweile zugänglich. Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich dafür ausgesprochen, das Präparat zunächst ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen anzubieten, weil dort ab Mitte März die Impfpflicht greifen soll. Novavax könnte eine Alternative für diejenigen sein, die Vorbehalte gegen die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna haben. Aber eignet er sich auch als Booster-Impfstoff?

Novavax: Bald auch als Booster-Impfstoff erhältlich?

Der Immunologe und Generalsekretär der Deutschen Immunologischen Gesellschaft, Carsten Watzl, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass alles, was man bisher über den Impfstoff wisse, darauf hindeute, dass Novavax ein sehr gutes Präparat sei. Auch in Bezug auf das Boostern - wenn auch mit leichten Einschränkungen: „Bei den Booster-Impfungen ist Novavax laut einer britischen Studie nicht ganz so effektiv wie die mRNA-Impfstoffe, aber deutlich besser als Vektorimpfstoffe wie AstraZeneca oder Johnson&Johnson“.

Aber: Der Impfstoff sei gut geeignet, um Menschen zur Impfung zu motivieren, die mRNA- oder Vektorimpfstoffe bisher ablehnen: „Wenn sich Menschen, die sich nicht mit mRNA-oder Vektor-Impfstoffen impfen lassen wollten, jetzt mit Novavax schützen wollen, kann das ihnen und auch allen anderen nur helfen.“

Neuer Impfstoff Novavax: Vergleichbare Wirkung wie mRNA-Impfstoffe

Das Präparat Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax, das seit Ende Dezember in der EU zugelassen ist, ist – anders als die anderen zugelassenen Vakzine – ein Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker. "In den Zulassungsstudien zeigte der Impfstoff eine mit den mRNA-Impfstoffen vergleichbare Wirksamkeit", erklärte die Stiko. Zur klinischen Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante könnten aber noch keine Aussagen getroffen werden.

Video: dpa

Viele Experten halten es für denkbar, dass einige noch ungeimpfte Menschen bislang auf Alternativen zu den in Deutschland vorhandenen Corona-Vakzinen von Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna und Johnson & Johnson warten. Weil Nuvaxovid auf einer anderen Technologie beruht, gilt das Präparat daher auch als weitere Hoffnung im Kampf gegen die Impflücke in Deutschland. Experten betonen aber dennoch immer wieder, dass das Zögern wenig Sinn ergebe.

