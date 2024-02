Tonnenschwerer Satellit ERS-2 stürzt heute auf die Erde

Am Mittwochnachmittag stürzt der zwei Tonnen schwere Satellit ERS-2 auf die Erde. Er wird voraussichtlich in der Atmosphäre zerbrechen und die meisten Teile werden verglühen.

16 Jahre lang beobachtete der Satellit ERS-2 die Erde und lieferte Daten von Eisströmen in der Antarktis, Meeresströmungen und zur Ozonschicht. 2011 endete die Mission des zwei Tonnen schweren Satelliten, jetzt soll er auf die Erde stürzen. Doch niemand weiß genau, wann und wo.

Satellit ERS-2 stürzt gegen 16.41 Uhr auf die Erde

Die Europäische Raumfahrtbehörde Esa spricht von einem "natürlichen Wiedereintritt" in die Erdatmosphäre. Das bedeutet, dass er vom Boden aus nicht gesteuert werden kann. Deshalb ist auch nur schwer vorhersagbar, wann und wo ERS-2 abstürzen wird. Die Flugbahn des Satelliten hängt unter anderem davon ab, wie stark die Sonnenwinde sind. Rein flächenmäßig ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die Trümmer im Ozean landen. Die Esa rechnet damit, dass der Satellit am Mittwoch gegen 16.41 Uhr in die Erdatmosphäre eintreten wird – plus/minus 1,44 Stunden. Zu diesem Zeitpunkt wird er sich über Südafrika befinden.

Damit ERS-2 nicht mit anderen Satelliten zusammenstößt, hat die Esa bereits seine Flugbahn auf 573 Kilometer Höhe abgesenkt. Alle Instrumente wurden abgestellt, die Batterie entladen und der Treibstoff aufgebraucht. So soll eine Explosion vermieden werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Überreste von Satellit ERS-2 stürzen höchstwahrscheinlich ins Meer

Der Satellit wird voraussichtlich in der Atmosphäre zerbrechen, die meisten Teile werden verglühen. Doch das europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC schließt nicht aus, dass einige Reste noch auf die Erde prallen könnten. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege zwischen zehn und 20 Prozent. Laut der Esa werden die Überreste höchstwahrscheinlich ins Meer fallen.





Nach Angaben der Behörde liegt das jährliche Risiko, dass ein Mensch durch Weltraummüll verletzt wird, bei weniger als eins zu 100 Milliarden. Keines der Fragmente von ERS-2 enthalte giftige oder radioaktive Substanzen, die die Atmosphäre oder Ozeane verschmutzen könnten.