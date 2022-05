Bahnbrechende Aufnahme: Astronomen veröffentlichen Bild von Schwarzem Loch

Einem internationalen Forscherteam ist ein Durchbruch bei einem großen Phänomen gelungen: dem der Schwarzen Löcher. Die Aufnahme eines Schwarzen Lochs mitten in der Milchstraße ist ein Meilenstein.

Es ist ein Meilenstein in der Physik und ein spektakuläres Bild: Einem internationalen Forscherteam ist erstmals die Aufnahme eines Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße gelungen. Es handelt sich dabei um das Objekt Sagittarius A*, ein supermassives Schwarzes Loch. Das wird durch die Aufnahme deutlich, die am Donnerstag vorgestellt wurde.

Zweite Aufnahme von einem Schwarzen Loch

Um genau zu sein ist auf dem Bild ist die Umgebung des supermassereichen Schwarzen Lochs zu sehen. Das Schwarze Loch selbst ist von Natur aus unsichtbar. Ein dunkle Region ist auf dem Bild von einer ringförmigen und hellen Struktur umgeben. Die spektakuläre Aufnahme wurde durch Beobachtungen mit dem "Event Horizon Telescope" (EHT) möglich. Dabei handelt es sich um eine Art Superteleskop, welches durch den Zusammenschluss von acht Radio-Sternwarten entstanden ist. Das Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) in Bonn ist an Ergebnis maßgeblich beteiligt. Dieses wird in einer Sonderausgabe der "Astrophysical Journal Letters" von den Forschenden vorgestellt.

Vor drei Jahren war das erste Bild eines Schwarzen Lochs als Sensation gefeiert worden. Besonders macht die zweite Aufnahme nun die Lage im Herzen der Milchstraße und eine Eigenheit des Giganten. Es ist das erste Foto von einem Schwarzen loch in unserer Galaxie. Die Lage und eine Eigenheit von Sagittarius A* machte für das Forscherteam komplett neue Methoden nötig. Es war ein wissenschaftliches Mega-Projekt.

Mehr in Kürze...