Psychologie studieren ohne Abitur: Diese Möglichkeiten gibt es

Kein Abitur, kein Psychologie-Studium? Das ist ein Irrglaube, denn seit Jahren besteht die Möglichkeit, auch ohne den höchsten deutschen Schulabschluss zu studieren. Wir erklären, wie.

Spannendes Arbeitsumfeld, gesellschaftlich hoch angesehen und guter Verdienst: Psychologe zu sein, ist in Deutschland populär. Auch der Weg dorthin erfreut sich einer gewissen Beliebtheit. Die Arbeitsagentur spricht von "steigenden Studierendenzahlen", sodass es bald schon ein größeres Fachkräftepotenzial geben werde. Wer Teil davon sein möchte, braucht ein sehr gutes Abitur, so heißt es. Doch dem ist nicht so: Selbst ohne Abitur besteht die Möglichkeit, Psychologie zu studieren. Wir zeigen, wie.

Psychologie studieren ohne Abitur: Wie ist das möglich?

Wer kein Abitur hat, darf sich trotzdem Hoffnungen machen, dass es was wird mit einem Studienplatz. Heutzutage ist es recht einfach herauszufinden, welches Studium zu einem passt. Landet die Wahl dann tatsächlich bei Psychologie, stehen mehrere Wege bereit, sich diesen Traum zu verwirklichen.

Seit 2009 ist es ohne viele Probleme möglich - ein entsprechender Beschluss der Kultusministerkonferenz sei dank -, ohne Abitur oder Fachhochschulreife einen Zugang für ein Studium zu erhalten. Selbst ein Hauptschulabschluss reicht unter Umständen aus, zu studieren.

Kann man Psychologe werden ohne Abitur?

Die Antwort, ob man ohne Abitur Psychologe werden kann, lautet ja. Auch anderen Studiengänge, etwa Medizin, lassen sich so studieren. Laut des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) studieren in Deutschland weit mehr als 65.000 Menschen ohne Hochschul- oder Fachhochschulreife. Die Zahl steigt, so meldet das CHE, quasi jährlich an.

Psychologie studieren ohne Abitur: Das sind die Voraussetzungen

Es gibt drei Wege, seinen Psychologie-Traum zu realisieren. Laut der Internationale Hochschule sowie "Bildungskompass Psychologischer Berater" sind das:

Wer eine berufliche Aufstiegsfortbildung absolviert hat, ist für ein Studium jeglicher Fachrichtung qualifiziert. Konkret bedeutet das: Mit einer abgeschlossenen Meisterausbildung, als staatlich geprüfter Techniker oder Fach- und Betriebswirt stehen die Chancen gut. Auch bestimme Fortbildungslehrgänge zählen dazu. Eine weitere Möglichkeit stellt die berufliche Qualifikation dar. Das bedeutet, eine einschlägige, staatlich anerkannte Berufsausbildung abgeschlossen und mindestens drei Jahre Berufserfahrung zu haben. Wer das vorweisen kann, erhält die Hochschulzulassung. Wie das genau geregelt ist und was akzeptiert wird, unterscheidet sich von Uni zu Uni. Die Uni Stuttgart beispielsweise schreibt dazu, dass Ausbildung und Erfahrung "in einem dem angestrebten Studiengang fachlich entsprechenden Bereich" nachgewiesen werden müsse. Die Ratgeberseite psychologie-ohne-nc.de rät, bei der Hochschule zu klären, "ob der eigene berufliche Werdegang die erforderliche fachliche Nähe zur Psychologie hat". Eventuell wird an der Hochschule ein Eignungsfeststellungsverfahren angestoßen. Voraussetzung ist auch hier eine abgeschlossene Ausbildung sowie Berufserfahrung, allerdings unabhängig vom Gebiet der Psychologie . Es kann sein, dass sich der Bewerber einer Zulassungsprüfung unterziehen muss.

Übrigens: Es muss nicht immer die Uni oder Hochschule in der Nähe sein. Auch ein Fernstudium stellt einen probaten Weg dar, Psychologie zu studieren.

Wer bereits eine Ausbildung absolviert und BAföG bezogen hat, für den fällt im anschließenden Studium die Förderung flach. Es gibt lediglich eine Ausnahme, nämlich dann, wenn der angestrebte Beruf nur mit den beiden Ausbildungen realisiert werden kann.

Psychologie studieren ohne Abitur: Wichtig zu wissen

Neben der Frage, wie überhaupt der Zugang zum Studium auch ohne Abitur gelingen kann, gibt es zahlreiche weitere Fragen rund ums Thema. Angefangen von den Basics, etwa wie lange ein Semester geht bis hin zur Frage, welche Versicherungen für Studierende sinnvoll sind.