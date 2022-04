Welche Corona-Impfstoffe gibt es in Deutschland?

In Deutschland wurden bisher etwa 172 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht. Doch welche Impfstoffe gibt es in Deutschland überhaupt?

Die Impfung gegen das Coronavirus ist das wirksamste Mittel, um sich vor einer schweren Infektion mit der Krankheit zu schützen. In Deutschland sind 76 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Das ist einer der niedrigsten Werte in Europa. Experten und Gesundheitspolitiker hatten zuletzt gehofft, dass sich Impfskeptiker mit dem neu zugelassenen Impfstoff von Novavax impfen lassen - diese Hoffnung wurde aber enttäuscht, die Impfquote hat sich durch die Zulassung des proteinbasierten sogenannten "Totimpfstoffs" nicht wirklich erhöht. Eine allgemeine Impfpflicht ist derzeit nicht in Sicht, im Bundestag gab es zuletzt keine Mehrheit für eine verpflichtende Impfung. Politiker und Gesundheitsexperten werben jedoch weiter für die Impfung. Doch welche Impfstoffe sind in Deutschland überhaupt verfügbar? Hier der Überblick.

Corona-Impfstoffe von Biontech und Moderna

Der Impfstoff Cormirnaty der in Marburg ansässigen Firma Biontech erhielt am 21. Dezember 2020 die Zulassung der EU-Kommission. Damit war der Impfstoff von Biontech der erste in Deutschland und in der EU zugelassene Impfstoff gegen das Coronavirus. Er wurde innerhalb eine knappen Jahres entwickelt und gehört zu den sogenannten mRNA-Impfstoffen.

Sie enthalten Teile der Erbinformation des Coronavirus in Form von Boten-RNA (messenger RNA, mRNA). Das ist eine Art Bauplan, mit dem Muskelzellen im Körper angeregt werden, das Spike-Protein selbst zu produzieren. Das Spike-Protein ist für das Coronavirus typisch. Das Immunsystem im Körper erkennt dann, dass das Spike-Protein fremd ist - und entwickelt einen Abwehrmechanismus. Wenn der Körper dann später mit dem "echten" Coronavirus in Kontakt kommt, kann es entsprechend reagieren und die Antikörper in den Kampf gegen das Virus schicken. Die mRNA bleibt nach der Impfung nicht im Körper und wird kurze Zeit nach dem Pieks abgebaut.

Der zweite in Deutschland zugelassene mRNA-Impfstoff ist der von Moderna. Zugelassen wurde der Impfstoff am 6. Januar 2021.

Impfstoffe gegen Corona von Johnson & Johnson und AstraZeneca

In Deutschland sind neben den mRNA-Impfstoffen auch sogenannte Vektor-Impfstoffe zugelassen. Zu ihnen gehören die Impfstoffe der Firmen AstraZeneca sowie Johnson & Johnson. Letzterer ist seit dem 11. März 2021 in der EU zugelassen, AstraZeneca seit 29. Januar 2021.

Video: SAT.1

Bei Vektorimpfstoffen dient ein abgeschwächtes, für den Menschen harmloses Virus als Transportmittel (Vektor) für Teile der Erbinformation des Coronavirus. Wie auch bei den mRNA-Impfstoffen erhalten auch bei den Vektorimpfstoffen einige Körperzellen durch die Impfung einen Bauplan zur Herstellung des Spike-Proteins des Coronavirus und bauen es nach. So kann der Körper das "echte" Virus erkennen, sollte es den Körper befallen. Vektorimpfstoffe gab es auch schon vor Corona, etwa gegen Ebola.

Novavax: Der "neueste" Corona-Impfstoff

Der "neueste" Impfstoff in Deutschland ist der Impfstoff der Firma Novavax. Er wurde erst am 20. Dezember 2021 in der EU zugelassen. Er gilt als sogenannter "Totimpfstoff" und wirkt nach einem klassischem Impfprinzip. Hier werden im Labor winzige Partikel des Coronavirus gezüchtet, die sogenannten Spike-Proteine. Die sind auch bei mRNA-Impfstoffen im Einsatz. Der Unterschied zu den mRNA-Impfstoffen ist aber, dass die Spike-Proteine bei Novavax im Labor hergestellt und durch die Impfung in den Körper gebracht werden. Bei den mRNA-Impfstoffen bekommt der Körper lediglich den Bauplan für die Bildung der ungefährlichen Spike-Proteine zugeführt, damit er sie selbst bilden kann.