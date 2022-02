Sturm oder Orkan? Das ist der Unterschied

Wann ist ein Sturm eigentlich ein Orkan? Ausschlaggebend sind die Windstärken der Beaufort-Skala. Wir erklären den Unterschied.

Weniger als drei Wochen nach Sturm "Nadia" haben gleich zwei Orkantiefs Kurs auf Deutschland genommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gab für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes heraus. Noch am Abend sollte der Wind von Tief "Ylenia" mächtig aufdrehen, teils könnte er Orkanstärke erreichen. Behörden mahnten zur Vorsicht wegen umstürzender Bäume, Feuerwehren und andere Helfer prüften ihre Einsatzgeräte.

"Es fängt im Nordwesten an und zieht dann Richtung Südosten bis etwa zur Mitte Deutschlands", erklärte DWD-Meteorologe Adrian Lyser. In der Nacht zum Donnerstag sind Sturmböen oder schwere Sturmböen (Bft 9/10, 75 bis 100 km/h) in der Mitte und im Osten orkanartigen Böen (Bft 11, bis 115 km/h), auf den Bergen sogar ein voller Orkan (Bft 12, bis 140 km/h, Brocken bis 180 km/h) möglich.

Nach Ansicht des DWD sind die erwarteten Stürme, was die Windspitzen angeht, mit Tief "Nadia" vergleichbar. Die aktuelle Lage sei allerdings brisanter, "weil wir eine Kette von Sturmtiefs haben". Denn ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind von Tief "Ylenia" laut DWD zwar langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief "Zeynep" von den Britischen Inseln kommend erwartet.

Wann ist ein Sturm ein Orkan?

Sollte "Nadia" wirklich Stufe 12 erreichen, wäre damit die höchste Stufe der Beaufort-Skala erreicht. Die Tabelle ist ein Hilfsmittel, mit dem Windstärken anhand der Auswirkungen des Windes geschätzt werden können. Windstärke 12 beginnt bei Windgeschwindigkeiten ab 118 km/h. In dieser Kategorie kann ein Sturmtief schwere Verwüstungen an Gebäuden oder in der Natur anrichten. Darunter (103 bis 117 km/h) sprechen Meteorologen von einem orkanartigen Sturm (Windstärke 11). Darunter kommt noch der "Sturm" (Windstärke 8 und 9) sowie der "schwere Sturm" (Windstärke 10).

Orkan und Sturm: Windstärken der Beaufort-Skala

Unterschied zwischen orkanartigen Böen und Orkan

Entscheidend für die Bewertung eines Sturmtiefs ist neben den Windgeschwindigkeiten der Sturmböen aber auch die mittlere Windgeschwindigkeit. Während Sturmböen die Windspitzen, also kurze starke Momente des Sturms sind, wird die mittlere Windgeschwindigkeit über einen Zeitraum von zehn Minuten hinweg ermittelt.

Ein Sturmtief kann also orkanartige Böen mitbringen, die über 118 km/h liegen muss deshalb jedoch kein Orkan bzw. Orkantief oder Zyklon sein, weil die durchschnittliche Windgeschwindigkeit deutlich darunter liegt. drs