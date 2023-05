Augsburger Anekdoten: Winkt ein Skelett aus dem Fenster

Wer durch Augsburg geht, entdeckt allerlei Kurioses. Von der Suche nach einer goldenen Nase, dem Rätsel um einen Knochenmann und einem internationalen Friseursalon.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Sparen auf Schwäbisch

Ein jüngeres Paar kauft am Stadtmarkt an einem Gemüsestand ein. Tomaten, Gurken, Salat, Paprika und Zwiebeln. "Brauchen wir noch was?", fragt der Mann, "Kräuter vielleicht?" Die Frau schaut ihn etwas überrascht an: "Schatz, hast du es schon wieder vergessen. Du solltest doch heute Nachmittag in den Kräutergarten." Die Mitnahme von Kräutern ist im Kräutergarten am Roten Tor für den privaten Gebrauch kostenlos. Wie war das mit den sparsamen Schwaben?

Der Kräutergarten ist ein besonderer Ort in Augsburg. Foto: Michael Hörmann

Zu langes Warten

Der Holbeinplatz im Herzen der Altstadt ist eigentlich ein idyllischer Ort. Dort plätschert ein Brunnen, Sitzbänke laden zum Verweilen ein, beim Café Ertl holen sich Naschkatzen Kuchen und Eis. Das Skelett, das schon seit Monaten aus einem Fenster der umliegenden Häuser schaut, will nicht wirklich dazu passen. Wir haben inzwischen unsere eigene Theorie entwickelt, was hinter dem Knochenmann steckt: Wahrscheinlich handelt es sich um einen einstigen Bewohner, der schon zu lange auf schönes Wetter gewartet hat. Immerhin – das Skelett winkt recht freundlich.

Winkt ein Skelett in Augsburgs Altstadt ... Foto: Ina Marks

Suchbild Gignoux-Haus

Wer kennt sie nicht, die Suchbilder: Zwei Bilder, die dasselbe Szenario zeigen, auf denen aber doch Unterschiede versteckt sind. Auch die Fassade des Gignoux-Hauses gleicht so einem Suchbild. Denn nach der Sanierung werden auf dem altehrwürdigen Gemäuer zwei besondere Merkmale vermisst.

Die neue Fassade des Gignoux-Hauses in der Augsburger Altstadt. Doch irgendetwas fehlt ... Foto: Ina Marks

Dass das Schild "Komödie" nicht mehr hängt, ist klar. Schließlich ist die Zeit des kleinen Schauspielhauses in der Altstadt lange vorbei. Nein, es fehlt etwas anderes.

Das Gignoux-Haus vor seiner Sanierung. Foto: Anne Wall (Archivbild)

Unter dem Erker hing bis zur Sanierung immer ein goldfarbenes Schild. "Gignoux-Haus. Rokokopalais der Familie Gignoux 1765", wurde darauf informiert. Wo ist das Schild geblieben? Das kann man sich auch bei der goldenen Nase fragen, die darüber angebracht war und einige Augsburgerinnen und Augsburger rätseln ließ. Von dem Zinken wusste übrigens auch die Denkmalschutzbehörde nichts. "Vermutlich handelt es sich um einen Scherz", hieß es einst auf eine Anfrage unserer Redaktion. Die Nase jedenfalls war offenbar verschnupft: Nach der Sanierung kehrte sie nicht zurück.

Wo sind Schild und Nase abgeblieben? Foto: Anne Wall (Archivbild)

Internationaler Friseursalon

Augsburg versteht sich als weltoffene und multikulturelle Stadt. Besonders die Maximilianstraße gilt nicht erst seit Einführung einer Fußgängerzone als Prachtmeile. Handel und Gastronomie beleben den Straßenzug. Nahe am Ulrichsplatz gibt es einen Friseursalon, er heißt Lifestyle. Der Laden wirbt am großen Schaufenster um Kundschaft. Ohne das „K“, das seit mehreren Wochen fehlt, wird der internationale Anspruch unterstrichen: Bedient werden hier Damen, Herren und inder.