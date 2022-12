Vom Traumhotel der Schlagersängerin Margot Werner blieben nur Trümmer

Der einstige Fernsehstar Margot Werner betrieb nahe der Allgäuer Grenze ein Hotel – den Berwanger Hof. Die Nobelherberge ging jedoch pleite. Seither verfällt sie. Nun gibt es Hoffnung.

Es riecht modrig. Schwarzer Schimmelpilz hat die Wände befallen. Immer wieder tropft es von der Decke. Nur sehr fahles Licht fällt auf das, was einmal die Hotellobby gewesen sein muss. Am Boden liegen einige Schallplatten. Fast scheint es, als ob ihr Geist noch durch die feuchten Räume spuken würde. Als hätte Margot Werner ihren 346 Betten großen Berwanger Hof eben erst verlassen.