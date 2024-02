Er wandelt in Bad Wörishofen auf den kulinarischen Spuren der Maya

Von Josephine von der Haar - 12:00 Uhr

Vor acht Jahren kam Ruby Héctor Tovar Rodriguez nach Bad Wörishofen. Nun verbreitet er im Unterallgäu seine Leidenschaft für die guatemaltekische Küche.

Der Geschmack der Nelken sticht besonders hervor, der Zimt bleibt leicht im Hintergrund. Die hellrote Soße ist durch die gemahlenen Kürbis- und Sesamkerne cremig geworden. Darin finden sich Hühnchen, Kartoffeln und Möhren. Der Hähncheneintopf Pépian de Pollo ist ein guatemaltekisches Nationalgericht und stammt von den Maya. Die Liebe führte Ruby Héctor Tovar Rodriguez nach Bad Wörishofen, doch die Jahrtausende alten Traditionen lateinamerikanischer Esskultur leben hier weiter.

"Für die Maya war Essen viel mehr als nur dasitzen und satt werden, es war eine Zeremonie", sagt der 39-Jährige. Vor acht Jahren kam er mit seiner Frau Marianne Briegel ins Unterallgäu. Die beiden lernten sich mit Anfang zwanzig kennen, als Briegel einen Freiwilligendienst in Guatemala machte. Während beide studierten - sie in Deutschland, er in Guatemala - führten sie eine Fernbeziehung und lebten dann mehrere Jahre in Guatemala. Doch irgendwann zog es Briegel wieder nach Deutschland. Und auch Tovar Rodriguez wollte ihre deutsche Kultur besser kennenlernen.

