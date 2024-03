42-Jähriger beleidigt Sanitäter und verletzt Polizist

Ein Polizeibeamter wurde verletzt, als ein 42-jähriger Mann sich in Schnaitheim mit der Polizei angelegt hat und die Situation eskalieren ließ.

Beamte des Polizeireviers Heidenheim haben gegen 3:40 Uhr zusammen mit Rettungssanitätern einen alkoholisierten Mann im Fischerweg vorgefunden. Obwohl er unbeteiligt war, hat sich ein 42-Jähriger eingemischt und die Rettungssanitäter beleidigt. Als die Beamten ihn aufforderten, den Tatort zu verlassen, weigerte er sich. Demzufolge versuchten die Polizeibeamten, den 42-Jährigen wegzuführen, woraufhin er nach den Beamten griff.

Die Beamten hielten den Täter daher am Boden fest, wobei dieser einen Beamten ins Bein und Arm gebissen hat. So schilderte es die Polizei. Der Angreifer ist in Haft genommen worden. Die Polizei hat bei einer späteren Durchsuchung Betäubungsmittel und Drogen gefunden. Es wurde auch festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. (AZ)