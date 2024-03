Wo Verliebte in und um Neuburg schön heiraten können

Von Laura Dietrich - vor 18 Min.

Rustikale Alm oder edler Gutshof? Neuburg bietet für Verlobte viele Möglichkeiten, das Hochzeitfest zu feiern. Die Redaktion stellt eine Auswahl vor.

Das Hochzeitsfest soll einzigartig sein, schließlich will man nur einmal heiraten. Für die Feier nach dem offiziellen Teil gibt es in Neuburg und Umgebung viele Möglichkeiten. Die Auswahl ist groß und bietet für jeden Geschmack etwas. Nur eines haben die Orte wohl gemeinsam: Termine muss man früh vereinbaren. Hier gibt es einen Überblick, wo in Neuburg und Umgebung gerne geheiratet wird.

Das Arco Schlösschen in Neuburg bietet Hochzeitsgästen einen schönen Ausblick und guten Service. Foto: Arco-Schlösschen

Arco Schlösschen in Neuburg: In den Räumlichkeiten und dem Außenbereich des Arco Schlösschens können Hochzeiten ab einer Anzahl von 30 Erwachsenen gefeiert werden. Dank langjähriger Erfahrung kann das Personal das Brautpaar in der Hochzeitsplanung entweder unterstützen oder diese sogar ganz übernehmen. So entsteht für jede Hochzeitsfeier ein individuelles Konzept.

In der Kunstscheune Marienheim sind im Garten auch Trauungen möglich. Foto: Clemens Benecke

Kunstscheune Marienheim : Wer seine Hochzeit gerne etwas ländlicher feiern möchte, kann in der Kunstscheune sowohl den Innen- als auch den Obstgarten für sich herrichten lassen. Platz ist hier für mindestens 60 Gäste. Im Rundum-Paket wird dem Brautpaar die gesamte Planung nach ihrer Vorstellung, sowie auch die Durchführung der Veranstaltung abgenommen.





In der Rennbahn in Neuburg wird gerne Hochzeit gefeiert - hier der große Saal im Obergeschoss. Foto: Rennbahn

Rennbahn in Neuburg: Hier kann in vier verschiedenen Bereichen gefeiert werden, drei Räume stehen für unterschiedliche Gästezahlen bereit. Die Küche befindet sich im Haus, denn im Erdgeschoss ist ein Restaurant . Auch im hauseigenen Hopfengarten kann gefeiert werden, er ist ideal für Sektempfänge oder zum Anschneiden der Hochzeitstorte. Je nach Budget werden die Gäste in der Rennbahn mit Menüs von der Hochzeitstorte bis zum Mitternachtsimbiss verwöhnt.

Eine edle Location ist der Burgwaldhof in Neuburg. Foto: Burgwaldhof

Burgwaldhof in Neuburg: Ob in einem großen Park zwischen Flieder und Rosen, auf einer überdachbare Terrasse im Grünen oder einer zweistöckigen Empfangshalle, das Brautpaar hat auf dem edlen Burgwaldhof die freie Wahl darüber, wie und wo ihre Hochzeitsfeier stattfinden soll. Das Angebot des Burgwaldhofes ist breit gefächert und enthält eine Kinderbetreuung, Catering, sowie Zimmer für Übernachtungen. Zusätzlich kümmert sich das Personal um die sonstige Planung des Ambientes.

Lange Tafeln sind im Sporthotel Rödenhof machbar. Hier haben bis zu 150 Personen Platz. Foto: Rödenhof Sporthotel

Sporthotel in Neuburg: Vom Biergarten bis zum Schlosshof ist hier alles im Angebot. Je nach Gästezahl bis zu 150 Personen und Jahreszeit kann der große Festsaal gemietet werden. Zwischen Mitte September bis Ende April im Festsaal ( 150 Personen ) oder in einer der Stuben. Während der Sommerzeit kann im Biergarten oder in einen der Stuben mit maximal 60 Personen geheiratet werden. Für die jungen Gäste gibt es einen kleinen Streichelzoo und einen Kinderspielplatz. Im größten der Räume des Sporthotels Neuburg haben bis zu 200 Gäste Platz und man wird in längst vergangene Zeiten zurückversetzt, während man in dem Nachbau des Neuburger Schlossinnenhofes sitzt.

Zünftiger feiern kann man auf der Acker-Alm in Neuburg-West. Foto: Claudia Stegmann

Die Acker Alm in Neuburg: Eine einmalige Lage und flexible Veranstaltungsmöglichkeiten bietet die Acker Alm in Neuburg. Sie ist der richtige Ort für Hochzeiten mit bis zu 120 Personen. Das Angebot erfolgt inklusive Catering-Küche, Bar und großer Sonnenterrasse. Die Gäste haben also das ganze Gebäude für sich und können bei Bedarf auch den Außenbereich nach Belieben nutzen.

Beliebte Hochzeitslocation in Neuburg: Das Kolpinghaus Foto: Enzersberger

Kolpinghaus in Neuburg: Bis zu 400 Personen haben im Kolpingsaal in Neuburg Platz. Es kann zwischen verschiedenen Arten der Bewirtung wie beispielsweise einem Stehempfang, einem Menü oder einem Büfett gewählt werden. Der Raum besteht aus dem variabel bestuhlbaren Saal, der Galerie und einer großen Bühne mit Leinwand und Mikrofon Anlage. Leistungsstarkes Internet steht hier ebenfalls zur Verfügung.

Gaststätte Daferner in Ehekirchen : Im großen, hellen Festsaal der Gaststätte können Hochzeiten mit bis zu 300 Gästen gefeiert werden. Das Team der Gaststätte Daferner in Schönesberg bei Ehekirchen berät gern mit seiner langjährigen Erfahrung bei der Planung. Im Freien kann außerdem unter einer Laube zwischen Minigolfanlage und Spielplatz gefeiert werden.

Der Stadel im Gasthof Vogelsang kann individuelle dekoriert werden. Foto: Vogelsang

Landgasthof Vogelsang in Weichering : Der Landgasthof bietet nicht nur eine Location für die Hochzeitsfeier an, sondern unterstützt das Brautpaar auch in der Planung der Feier. So können zusammen mit erfahrenem Personal das Menü zusammengestellt werden, und die Deko besprochen werden. Vorbereitet wird anschließend alles vom Personal. Neben den verschiedenen Räumlichkeiten bietet der Gasthof Vogelsang auch Hochzeitszimmer für die Frisch vermählten an.

Info: Einen Überblick an welchen Orten in Neuburg eine standesamtliche Trauung möglich ist, gibt es auf der Internetseite der Stadt Neuburg unter www.neuburg-donau.de/leben/heiraten-in-neuburg.

