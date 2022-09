Ihr Traumhaus im Alerheimer Ortskern ist modern im traditionellen Sinn

Der Weg zum Traumhaus der Familie Schnell war nicht einfach. In dieser Multimediareportage öffnet sie ihre Haustür und schildert, warum sie so manche Hürde überwinden musste.

Das alte Foto aus der Alerheimer Hauptstraße zeigt eine typische Baulücke im Ortskern: Ein Bagger steht auf einem Haufen Schutt, rechts daneben das Nachbarhaus, links liegt eine Schreinerei. Ein Platz, von dem Gemeinden gern über den Wunsch des Nachverdichtens sprechen, um Wohnraum im Ortskern zu schaffen und das Ortsbild zu stärken. Heute steht anstelle der Baulücke ein großes Einfamilienhaus, ein modern interpretierter Zwei-Seit-Hof mit weißer Fassade, grauem Dach und großen Fensterfronten. Florian und Regina Schnell haben sich mit ihrer Familie den Traum vom modernen Eigenheim erfüllt und gleichzeitig eine Lücke geschlossen. Der Weg dorthin war nicht immer einfach. Die Familie erzählt bei einem Besuch sogar, dass es gute Gründe gab, den Traum vom Haus zu begraben. Doch so weit sollte es nicht kommen. Heute ist das Haus ein Vorzeigeobjekt in ganz Schwaben und die Familie öffnet für die Zeitungsleser ihre Tür.