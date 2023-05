Schätze aus dem Keller: Was sind Pokémon-Karten, Diddl-Blöcke & Co. heute wert?

Von Laura Gastl - vor 52 Min. Artikel anhören Shape

Auf Dachböden und in Kellern schlummern oft vergessene Raritäten wie Ü-Ei-Figuren oder Sammelkarten. Unsere Autorin will wissen, was all das noch wert sein kann.

Einst war die Leidenschaft groß. Heute ist sie eingestaubt, ebenso wie die Diddl-Ordner und die in Schuhkartons verborgenen Sammlungen mit Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten. Sie fristen ihr Dasein auf Dachböden und in Kellern, genauso wie vergessene Ü-Ei-Figuren. Beim Ausmisten kommt auch bei mir die Frage auf: Behalten oder kann das weg? Oder kann ich die Relikte meiner Kindheit gar für viel Geld verkaufen?

Ein Besuch in Neuburg bei Philipp Rößler und Sabrina Molan. Die beiden betreiben dort einen Shop namens Anime Space, in dem sie verschiedenste Sammelkarten und Merchandises verkaufen. Mit vergessenen Schätzen und Sammelleidenschaften seit den 1980erJahren kennt sich das Paar aus, die beiden sind in dem Bereich international vernetzt. Im Gepäck habe ich meine Diddl-Sammlung aus Kindheitstagen – von meinem Taschengeld habe ich mir früher nahezu monatlich einen neuen Block gekauft und die Blätter mit meinen Freundinnen getauscht. Außerdem habe ich eine kleine Schachtel mit alten Ü-Ei-Figuren und diverse Sammelkarten dabei. Von den Experten möchte ich wissen: Wie wertvoll sind die Stücke?

