Fahrzeughändler verkauft mitten im Krieg erfolgreich E-Autos

Von Till Mayer - vor 18 Min.

Andrii handelt in Kiew mit Elektroautos. Für ihn haben solche Fahrzeuge gerade jetzt hohe Symbolkraft. Und fürs Geschäft sind sie auch keine schlechte Wahl.

Auf den ersten Blick ist das hier ein Autohaus für Elektrofahrzeuge, wie es überall zu finden ist. Ein halbes Dutzend hochpolierter Karossen stehen im Ausstellungsraum auf Glattbeton. Ein ID.4 von Volkswagen glänzt in einem Grauton, daneben ein mächtiger SUV-Stromer von Mercedes in Blau-Metallic, in Nachbarschaft zu einem Peugeot und einem chinesischen Modell.

