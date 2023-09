Liebe zu dritt: Sie pflegt ihren Mann – und liebt nun zwei Partner

Artur Schorr wird mit 48 zum Pflegefall. Seine Frau kümmert sich seit 19 Jahren um ihn. Dass sie das bis heute schafft, verdankt sie ihrem neuen Lebenspartner.

Diesen Abend wird sie nie vergessen. Es war ein Mittwoch. 10. Juni 2004. Mit ihrer Tochter hat sie noch ferngesehen. Ihr Mann Artur ist schon schlafen gegangen. Als auch sie gegen 23 Uhr ins Bett will und die Schlafzimmertür öffnet, weiß sie sofort, dass etwas Schlimmes passiert ist: Die Nachttischlampe ist umgekippt, ihr Mann liegt mit starrem Blick im Bett. Unfähig zu sprechen, schweißüberströmt, nur sein rechter Arm schlägt ständig auf und ab. „Ich habe seine Todesangst gesehen“, sagt Karin Schorr, „sein Flehen um Hilfe“. Die gelernte Arzthelferin weiß augenblicklich: Es ist ein Schlaganfall.

In ihrer Panik schreit sie nach ihrem Sohn, denn der damals Zwölfjährige hat sein Zimmer nebenan. Er soll einen Notarzt rufen. Schnell. Auch die beiden Töchter, 17 und 19 Jahre alt, rennen ins Schlafzimmer. Doch Karin Schorr schickt sie wieder raus, so sollen sie ihren Vater nicht sehen.