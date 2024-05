Der Brauereigasthof Mayr war Ort des Genusses und der Gemütlichkeit

Von Jutta Kaiser-Wiatrek - vor 47 Min.

Der Brauereigasthof Mayr war in Hainhofen Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Was aus der Gaststätte wurde.

An traditionellen Gasthäusern mangelt es in der Stadt Neusäß keineswegs. Als Beispiel steht hier das ehemalige Gasthaus Mayr im Ortsteil Hainhofen. Das Gasthaus Mayr prägte das Ortsbild und war Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Es war für die Ortsansässigen wie für alle weiteren Gäste ein Ort des Genusses und der Gemütlichkeit und vor allem der Kommunikation. Man fühlte sich wohl und genoss Speis und Trank.

Im Jahr 1996 wurde das Anwesen in die Bayerische Denkmalliste für die Stadt Neusäß aufgenommen. Das Gebäude zeichnet sich insbesondere durch seinen im Kern aus dem 17. Jahrhundert stammenden Hauptbau mit liegender Dachstuhlkonstruktion für ein Satteldach aus. Diese komplett aus Holz bestehende Bauweise, bei der zur Fixierung der einzelnen Balken keinerlei Metall verwendet wurde, ist in der heutigen Zeit eine absolute Seltenheit und in der näheren Umgebung kaum ein zweites Mal zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .