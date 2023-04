Augsburger Anekdoten: Ein "Buhmann", Champagner und der Liebestaumel

Eine Fahrschule mit auffallendem Namen, ein spezieller Parkplatz in der Innenstadt, Schampus-Psychologie auf dem Plärrer - hier erzählen wir kleine Geschichten aus der Stadt.

Mit unserer neuen Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Der Lappen

Die Zahl der Menschen, die bei der Führerscheinprüfung scheitern, steigt seit Jahren. Mancher Prüfling durfte die Schuld mitunter beim Fahrlehrer und bei der Fahrlehrerin suchen. Die Berufsgruppe wird schnell mal zum Buhmann. In Augsburg gibt es eine Fahrschule, die Buhmann heißt. Das familiengeführte Unternehmen, das im Februar 1972 gegründet wurde, sitzt am Theodor-Heuss-Platz. So schlecht kann die Fahrschule Buhmann aber nicht sein, denn sie behauptet sich seit mehr als 50 Jahren am Markt. In Norddeutschland würde man sich über den Namen gar nicht so sehr wundern. Im Norden ist Buhmann das älteste Wort für den Bauer.

Die Fahrschule Buhmann sitzt am Theodor-Heuss-Platz. Das Unternehmen ist seit mehr als 40 Jahren am Markt. Foto: Michael Hörmann

Parkplatz-Gemälde

Einen freien Parkplatz in Augsburg zu finden, ist manchmal wie die Suche nach dem Bernsteinzimmer. Die Situation wird auch nicht besser. Erhöhten Puls haben gerade manche Bürgerinnen und Bürger, weil über 20 Auto-Parkplätze in Abstellflächen für E-Roller umgewandelt wurden. Dass diese viel diskutierte Maßnahme gar nicht erforderlich gewesen wäre, ist an einem Beispiel in der Wintergasse zu sehen. Dort hat ein findiger Bürger einfach den Buchstaben H auf das Pflaster gesprüht und prompt einen E-Scooter darauf abgestellt. Wie pragmatisch: sich einfach seinen Parkplatz selber malen. Das könnte auch eine Anregung für Auto-Halter sein. Blöd nur, dass es gerade so viel regnet. Da könnten die Grenzen verschwimmen - von Grenzüberschreitungen mal ganz abgesehen.

Waschmaschinen-Garaus

Es war einmal eine Waschmaschine, die wurde nicht mehr geliebt. Vielleicht aber – wahrscheinlicher – war sie auch einfach alt und kaputt, und wurde daher vom früheren Besitzer fachgerecht entsorgt, zumindest wenn man unter „fachgerechter Entsorgung“ versteht, ein ausrangiertes Haushaltsgerät einfach am Straßenrand abzustellen. Seit Monaten jedenfalls steht die Waschmaschine an einem Baum in der Nordfriedhofstraße in Oberhausen, von Wind und Wetter gepeinigt, verlassen, einsam. Offenbar fühlt sich niemand dafür zuständig, sie von ihrem tristen Schicksal zu erlösen und zu entfernen. Immerhin: Die Kabel, die an ihr hingen, hat mal jemand mitgenommen.

Eine Waschmaschine fristet in Oberhausen ihrem tristen Dasein am Straßenrand. Foto: Jan Kandzora

Champagner-Genuss

Auf dem Plärrer wird nicht mehr nur Bier getrunken - seit die "Alm" im Schallerzelt bewirtschaftet wird, ist auch Champagner gefragt. Die vielen leeren Flaschen, die Alm-Chef Harry Winderl über der Bar aufgereiht hat, sind der Beweis dafür. Die meisten zelebrieren den Genuss des nicht gerade billigen Schaumweins. Nach dem Motto: Wenn man sich was leistet, sollen es die anderen schon auch sehen. Es gibt aber das andere Extrem: Zwei Männer bestellen eine Drei-Liter-Flasche Champagner - mehrere Hundert Euro werden dafür fällig. Doch sie wollen damit nicht groß auffallen, stellen die Flasche lieber etwas versteckt auf die Seite. "Wir gönnen uns das jetzt einfach", sagen sie.

Liebestaumel

An einem Sonntagnachmittag bei Nieselregen schauen die wenigen Leute, denen man draußen beim Spazierengehen begegnet, eher grantig drein. Auf dem Rückweg vom Zoo kullert urplötzlich ein winziger "Federball" aus dem Gebüsch und weiter über den Gehsteig. Bei genauerem Hinsehen sind es zwei Meisen in Paarungslaune. Sie sind ineinander verschlungen und zwitschern aufgeregt. Die possierliche Federkugel rollt ganz knapp an einem Radler vorbei, der entgegenkommt. Gerade noch mal gutgegangen. Ich muss lachen und schaue den Radler an. Er lächelt zurück.

