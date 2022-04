Interaktive Tour: Gehen Sie im Augsburger Dom auf Entdeckungsreise

Seit 1200 Jahren ist der Mariendom in Augsburg Bischofssitz und ein wichtiger Ort für die katholischen Gläubigen. Wir nehmen Sie mit auf eine Tour ins Innere der Kirche.

Er steht auf den Resten der antiken Stadt und ist seit 1200 Jahren ein Ort für die Gläubigen: der Augsburger Dom. Schon um 600 oder 700 nach Christus – Chroniken nennen unterschiedliche Daten – soll es an dieser Stelle einen Vorgängerbau gegeben haben, der 994 einstürzte. Der Neubau, der dann entstand, bildet den Kern des heutigen Sakralbaus. Über die Jahrhunderte wurde dieser immer wieder erweitert und umgebaut.