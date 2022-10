Neue "Stolpersteine": Nazis ermordeten auch Widerständler und Kleinkriminelle

Acht neue "Stolpersteine" in Augsburg erinnern daran, wie Menschen ins Visier der Nazis gerieten und wie unterschiedlich die Opfer des Nationalsozialismus waren.

In Augsburg liegen inzwischen "Stolpersteine" für 52 Opfer des NS-Terrors. Sie erinnern an ganz unterschiedliche Schicksale: an die Ausmerzung des politischen Widerstands genauso wie an die vielfältigen Opfer der NS-Rassenideologie. Am Mittwoch kamen acht weitere kleine Denkmäler an vier Stellen in der Stadt hinzu.

In der Schertlinstraße 8 wohnte Johann Satzinger. Sein Schicksal hat Bernhard Lehmann recherchiert. Der Fabrikarbeiter Johann Satzinger war in Augsburg seit Frühjahr 1918 nachweisbar. Kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs heiratete er und gründete eine Familie. In die Zeit zwischen 1920 und 1923 fielen mehrere Straftaten Johanns. Sie sollten Lehmann zufolge im Kontext der krisenhaften politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Weimarer Republik gesehen werden, ohne die Straftaten selbst entschuldigen zu wollen. "Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Johann wie Millionen von Arbeitern immense Probleme, eine dauerhafte Beschäftigung zu finden", schreibt Lehmann. Von den Nationalsozialisten wurde er als "Gewohnheitsverbrecher" gnadenlos verfolgt. Er war etwa wegen Diebstahls, "Schleichhandels", Hausfriedensbruchs oder Körperverletzung straffällig geworden. Vor diesem Hintergrund müsse die Einweisung Johann Satzingers in die verschiedenen KZ gesehen werden. "Seine Zwangsaufenthalte im KZ Dachau, Flossenbürg und Ravensbrück dienten der Brechung seiner Persönlichkeit und der Vernichtung durch Arbeit", so Lehmann. Am 19. Februar 1943 starb Johann Satzinger als eines der zahllosen Opfer einer Typhusepidemie im Lager.

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes erinnert an das Schicksal von Josef (Sepp) Wagner, der in der Körnerstraße 1 wohnte. Der Sozialdemokrat und spätere Kommunist wurde von den Nazis verhaftet und ist im Lager Focsani (Karpaten) gestorben. Sepp musste schon als Elfjähriger arbeiten, im Ersten Weltkrieg wurde er als Soldat an die Front geschickt. Später schloss er sich der Arbeiterbewegung an und fand schließlich in der KPD seine politische Heimat. Als Kandidat seiner Partei wurde Wagner in den Augsburger Stadtrat gewählt und 1932 in den Bayerischen Landtag. 1933 wurde er verhaftet und wegen "Vorbereitung zu Hochverrat" zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, anschließend ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. Kurz vor Kriegsende wurde er noch an der Front eingesetzt und starb schließlich an den langjährigen Haftfolgen im Lager Focsani.

Bei der Stolpersteinverlegung waren die einzelnen Schicksale Thema. Foto: Silvio Wyszengrad

In der Jesuitengasse 10 wohnten Ernestine und Paul Levi sowie Karoline Dreilich. Ihr Schicksal hat Gymnasiastin Lena Anastasia Eichner von Maria Ward erforscht. Ernestine war die Tochter einer Näherin und eines Kaufmanns und selbst Schneiderin. Ab 1917 wohnte die jüdische Familie in der Jesuitengasse 10, wo sich heute die "Kolping Tiefgarage befindet. Obwohl Ernestine plötzlich ertaubte und an mehreren Krankheiten litt, musste sie als Zwangsarbeiterin in der Augsburger Ballonfabrik arbeiten. 1942 heiratete sie den ebenfalls tauben Schreiner Paul Levi. Fast genau ein halbes Jahr nach dem erzwungenen Umzug in das Barackenlager in der Geisbergstraße wurde Ernestine am 13. März 1943 nach Auschwitz deportiert, ebenso wie ihre Mutter Karoline und ihr Mann Paul. Ihr genaues Todesdatum im KZ konnte nicht ermittelt werden.

In der Hessenbachstraße 7 erinnern Mahnmale ebenfalls an drei Mitglieder einer jüdischen Familie: Walter Max Großberg, Sarah "Selma" Großberg und Machlya "Mina" Großberg. Wie im Online Gedenkbuch Augsburg vermerkt ist, wohnte Walter Max Großberg zusammen mit seiner Familie in Pfersee, bis er in Folge der nationalsozialistischen Judenverfolgung nach Piaski deportiert wurde. Geboren wurde Walter Max 1927 als jüngstes von vier Kindern des Zigarrenfabrikanten und Zigarrenhändlers Aaron Großberg und dessen zweiter Ehefrau Mina. Die Erstgeborene hieß Sarah. 1906 kam Jakob zur Welt, seine Schwester Lina 1915. Die Familienmitglieder wurden 1940 gezwungen, in das Ghettohaus in der Hallstraße 14 zu ziehen. Am 2. April 1942 wurde Walter gemeinsam mit seiner Schwester Sarah und seiner Mutter als Juden nach München verschleppt. Von hier aus wurden sie zwei Tage später nach Piaski deportiert. Wo sie ermordet wurden, ist nicht bekannt.