Welche Geschmacksrichtung passt eigentlich zum FCA? Anekdoten aus Augsburg

Ein Stadtmarkt-Gastronom setzt auf besondere "Denkzettel", die Feuerwehr rückt trotz glutroten Himmels nicht aus und eine Frau ist für ihren Speiseplan zu spät dran.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Feine Fußballvereine

Feine Fußballvereine. An der Kasse des Mixmarkts am Bukowina-Institut werden auf Kinderaugenhöhe Trinkhalme mit Geschmack angeboten - aufgemacht, als seien sie Merchandise von großen Fußballvereinen. Feine Fußballvereine also. BVB-Trinkhalme (Vanillegeschmack) gehen wohl mittelprächtig, dagegen ist nur noch eine verwaiste Packung FC Bayern-Strohhalme mit Erdbeergeschmack zu haben. Und der FCA? Ist diese Variante schon restlos ausverkauft oder muss sie erst noch erfunden werden? Und wenn ja, in welcher farblich passenden Geschmacksrichtung dann?





"Denkzettel"

Auf dem Stadtmarkt, mittags, bei Hochbetrieb. An einem Geschäft stehen mehrere Leute an, bestellen, suchen sich dann einen Tisch, während das Essen zubereitet wird. Sobald eines fertig ist, schaut der Mann hinter dem Ladentresen in die Runde und ruft zielsicher den Kunden, der das Gericht bestellt hat. Wie kann er sich nur all das merken? Die Auflösung liegt auf dem Tablett neben dem Teller mit dem fertigen Gericht. Es ist nur ein kleiner Zettel, weiß, handschriftlich steht drauf: Frau, kurze Haare, Brille, Suppe.





Eine Frage des Alters

Kurz nach Feierabend in der City-Galerie, im Handygeschäft mit der angebissenen Frucht. Eine Frau, Mitte 50, will eine Smartuhr kaufen und scheint zu wissen, was sie möchte. Einfachstes Modell, kleinste Größe, schwarzes Gehäuse, Sportarmband, auch kleinste Größe. Kauf und Beratung dauern keine zehn Minuten. Die Kundin wendet sich gerade zum Gehen, da macht ihr die Verkäuferin einen Vorschlag: "Wir haben hier auch viele Kurse, damit Sie sich mit der Uhr besser zurechtfinden." Die Kundin lehnt dankend ab, geht in Richtung Ausgang und murmelt dabei leise vor sich hin: "Nächstes Mal schicke ich meinen Sohn."

Aus der Zeit gefallen

Zwei ältere Damen unterhalten sich über Rezepte für die schnelle Küche. Während die eine auf Kartoffelsuppe mit Würstl setzt, will die andere bald wieder Erbswurstsuppe servieren. Die gute Fertigsuppe, deren Pulver zur Wurst gerollt ist und nach zehn Minuten verzehrfertig auf dem Tisch steht. Die Suppe, die bei der Familie immer so gut angekommen sei und dies es schon so lange nicht mehr gegeben habe. Die Frau gerät regelrecht ins Schwärmen. Allerdings nicht lange. Denn wie ihre Sitznachbarin aus zuverlässiger Quelle weiß, ist die Produktion der Erbswurstsuppe eingestellt worden - mangels Nachfrage. "Du bist zu spät", sagt sie mitfühlend. Von ihrem Gegenüber kommt nur: "Dann vielleicht doch auch mal Kartoffelsuppe...."

Das Morgenrot sorgt für eine besondere Stimmung bei der Berufsfeuerwehr. Foto: Michael Hörmann

Feueralarm

Die Hauptwache der Augsburger Berufsfeuerwehr sitzt an der Berliner Allee. Rund um die Uhr ist sie besetzt. Wenn Feuerwehrleute derzeit in der Früh aus dem Fenster schauen, erleben sie eine besondere Stimmung am Himmel. Die Wolken sehen nach einem Brandherd aus. Aber keine Angst: die Feuerwehr muss nicht ausrücken. Es ist das Morgenrot. Weiterfrühstücken!