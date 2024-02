Wenn der Konditor auf den Steinmetz baut – Anekdoten aus Augsburg

Schilda in Augsburg: Corona ist längst nicht überall im Stadtgebiet vergessen. In der Innenstadt hat ein Mann ein großes Problem in einem Parkhaus, es naht unerwartet Hilfe.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Woisch no?

Augsburger sind Lokalpatrioten, die Worte "Woisch no...?" läuten viele Sätze einer typisch schwäbischen Konversation ein. Auch in sozialen Netzwerken funktioniert das, in der Facebook-Gruppe "Du weißt, du kommst aus Augsburg, wenn..." zum Beispiel wird gerne an alte Zeiten erinnert. Jüngst wurde ein Video von der Palette auf dem Rathausplatz gepostet, die 2003 für mehrere Wochen dort aufgebaut war. Die Stadt bewarb sich damit für den Titel "Europäische Kulturhauptstadt". Was den Augsburgern auch nachgesagt wird, ist ihre Skepsis, und so glaubte damals keiner, dass auch nur einer die Palette als Bühne nutzen würde. Wie falsch: Es gab Hula-Hoop- und Gesangsdarbietungen, Vereine klöppelten und spielten Schafkopf oder trafen sich einfach nur zu einem vergnüglichen Abend, schließlich geht kein echter Augsburger zum Lachen in den Keller. Schön war sie, die Palette, "woisch no"?

Auf Nummer sicher: Einige der in der Corona-Pandemie aufgehängten Abstands-Schilder hängen nach wie vor in Augsburger Grünanlagen, hier im Sullivan-Park in Kriegshaber. Foto: Stefan Krog

Hängen gelassen

Eher mit Unbehagen erinnert man sich hingegen an die Zeit vor vier Jahren zurück, als Corona in Deutschland auftauchte. Spaziergänger im Sullivan-Park in Kriegshaber werden von der Stadt heute noch regelmäßig daran erinnert. Dort hängen nach wie vor offenbar vergessene Schilder (wie auch auf dem Westfriedhof und in der Grünanlage neben der Staatsbibliothek), die auf das Abstandsgebot hinweisen. Momentan kränkeln in der Tat viele, sodass Abstand nicht schadet, aber spätestens im Frühjahr können die Schilder endgültig weg.

Das kleinere Übel

Diese Woche an einem Nachmittag in der Bahnhofsbuchhandlung. Eine Kundin kommt mit dem Verkäufer an der Kasse ins Gespräch. "Na, habt ihr euch eingelebt?" "Geht schon. Wenn es draußen warm ist, ist es im Laden ganz angenehm." Die Kundin weiß offenbar um die Probleme mit der Gastronomie im 1516 nebenan: "Seid froh, wenigstens habt ihr Strom."

Goldenes Handwerk

Das Konditorhandwerk steht für schmackhafte Speisen wie Kuchen, Torten und Pralinen. In Augsburg gilt das Café Dichtl gilt als Institution. Hohe Handwerkskunst liefert aber auch der Steinmetz. Hilfe vom Steinmetz benötigt jetzt das Café Dichtl dringend. Eine Stufe am Eingang in der Bahnhofstraße ist kaputt. Kunden werden mit zwei Hinweisschildern darüber informiert. Zudem erfährt man aber auch, dass ein Steinmetzbetrieb bereits beauftragt ist.

Im Parkhaus in der Schaezlerstraße gibt es keine Schranken mehr. Der Bezahlvorgang läuft über das Kennzeichen. Foto: Silvio Wyszengrad

Hilfe im Parkhaus

Im Parkhaus in der Schaezlerstraße muss man für den Bezahlvorgang jetzt das Kennzeichen des Fahrzeugs angeben. Ein Mann kam damit nicht zurecht. Er berichtet, dass er von "einem Ausländer" angesprochen worden sei. Der Fremde hilft beim Bedienen der Maschine. Diese will allerdings den 20-Euro-Schein des Autofahrers nicht annehmen. Der Fremde zieht aus seinem Geldbeutel einen Fünf-Euro-Schein und zahlt. Danach möchte er gehen. Der Autofahrer hat noch 4,50 Euro im Geldbeutel, die er dem freundlichen Helfer gibt. Der Autofahrer hat sich danach dankbar für die Hilfe an unsere Redaktion gewandet: "Das muss in die Zeitung stehen." Finden wir auch!