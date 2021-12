So schön war Weihnachten anno dazumal in Augsburg

Wie erlebten die Menschen früher Winter und Weihnachten in Augsburg? Stiche, Fotos und Postkarten erzählen von Christbäumen, Eislauf und Geschenken

Bilder dokumentieren Zeitgeschichte entschieden eindrucksvoller als Erzähltes oder Geschriebenes. Heutzutage ist das Smartphone stets fotobereit, sogar bewegte Szenen sind als Video festhaltbar. Bilder sind allgegenwärtig, im Kleinstformat gespeichert und überall digital abrufbar. Die Verfallszeit solcher Aufnahmen ist meist kurz. Die Zeiten, als ein Bild noch eine Kostbarkeit war und entsprechend verwahrt wurde, liegen weit zurück. Zum Glück war das so, ansonsten wäre die Rückblende " Weihnachten anno dazumal in Augsburg" 2021 nicht möglich. Alle Bilder wurden in Augsburger Familien zum Teil über mehrere Generationen weitergereicht.

Weihnachtsbriefe waren die Vorläufer von Bildpostkarten





Die Bilder vermitteln Einblicke in die Lebenswelt unserer Vorfahren. Es sind nur Schlaglichter, denn zu deren Lebzeiten herrschte nicht die Bilderfülle wie heute. Zum Glück lebten in Augsburg vor Beginn der fotografischen Zeit (ab 1850) viele Maler. Sie schufen in vielen Epochen Bilder im jeweiligen Kunstgeschmack. Dieser Wandel zeigt sich in den Darstellungen der Weihnachtsgeschichte. Dieses Motiv schmückte auch Weihnachtsbriefe, die weitervererbt wurden. Das sind Blätter mit viel Platz zum Schreiben.

Lithografie auf einem Weihnachtsbrief von 1900. Foto: Sammlung Häußler

Weihnachtsbriefe waren die Vorläufer von Bildpostkarten, auf denen neben dem vorgedruckten "Fröhliche Weihnachten" nur Platz für ein paar Zeilen blieb. Bis etwa 1850 waren auf Weihnachtsbriefen fast ausschließlich christliche Motive wie das Jesuskind in der Krippe üblich. Danach wurden sie weltlicher und aufwendiger. Neben einem Bild mit Christbaum und Engelchen war die Schreibfläche mit fantasievollen geprägten oder gedruckten ornamentalen Verzierungen umrankt.

Ab etwa 1800 wurden kleinformatige Augsburg-Bilder beliebte Geschenke. Etliche Künstler in Augsburg schufen sogenannte Umrissradierungen, die von Hand koloriert wurden. Hunderte Motive sind überliefert. Eines dieser liebenswerten Bilder belegt, dass das Schlittschuhlaufen vor über 200 Jahren zum winterlichen Vergnügen in Augsburg gehörte. Es ist eine 1808 gedruckte Momentaufnahme vom Schleifgraben.

Christbaum für alle 1930 auf dem Rathausbalkon Foto: Sammlung Häußler

Sie zeigt eine große Eisfläche mit vielen Menschen. Eine schriftliche Aufzeichnung erläutert die im Bild festgehaltene Szene: "An Sonn- und Feiertagen nachmittags finden sich dort nicht nur junge Leute und Erwachsene ein, um Schlittschuh zu laufen und das unter dem Namen Eisschieben bekannte Spiel zu treiben, sondern es trifft auch eine Menge Zuschauer zusammen, um dieser Winter-Unterhaltung beizuwohnen."

Christbaum-Motiv häufte sich in der Werbung

Bilder belegen auch, wie der Christbaum im 19. Jahrhundert in Augsburg heimisch wurde. Die erste in Augsburg gedruckte Abbildung von Christbäumen in einem Weihnachtszimmer erschien 1823. Um 1820 hatte der Christbaum in Augsburg zögerlich Eingang ins weihnachtliche Brauchtum gefunden. Zu seiner weiteren Verbreitung trugen Bilder bei. Ab 1855 erschienen briefmarkengroße Christbaum-Abbildungen in Zeitungsinseraten. In den folgenden Jahren häufte sich das Christbaum-Motiv in der Vorweihnachtszeit in der Werbung.

Weihnachten 1906 Augsburger Postzeitung Foto: Sammlung Häußler

Ab den 1870er Jahren brachten katholisch geprägte Wochen- und Monatsschriften sowie die beliebten illustrierten Jahreskalender große Christbaumbilder. Vor allem der Dresdner Maler Ludwig Richter (1803–1884) lieferte fantasievolle Christbaum-Abbildungen. Sie waren als fein gearbeitete Holzstiche druckbar und verhalfen dem Christbaum zu enormer Popularität in der katholischen Bevölkerung. Ab etwa 1880 gingen die Kalender-Verlage meist zu einfacheren, scherenschnittartigen Christbaum-Bildern über. Sie wirkten auch in geringer Größe eindrucksvoll.

Um 1895 begann der Siegeszug der Bildpostkarte. Der Christbaum war nun auf Millionen Weihnachtskarten allgegenwärtig. Der Fantasie der Zeichner war bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Sie bedienten den romantischen Zeitgeschmack mit Bildern in kräftigen Farben. Als Lithografien wurden sie mit bis zu fünf Farben von Steinplatten gedruckt. Eine solche Weihnachtskarte hat besonderen Bezug zu Augsburg: Engelchen halten das Notenblatt für das Weihnachtslied "Ihr Kinderlein kommet". Der Text stammt von Christoph von Schmid (1768–1854). Der bekannte Erzähler und Jugendschriftsteller starb als Domkapitular in Augsburg. Er wurde ein Opfer der Cholera-Epidemie 1854.

Kupferstich auf Weihnachtsbrief um 1820. Foto: Sammlung Häußler

Ein Engel als Lithografie auf Weihnachtsbrief aus dem Jahr 1900. Foto: Sammlung Häußler

Christbaum von Ludwig Richter um das Jahr 1870. Foto: Sammlung Häußler

Eine Weihnachtsmedaille, entstanden um 1890. Foto: Sammlung Häußler

Ein Christbaum aus einem Inserat vom 21. Dezember 1858. Foto: Sammlung Häußler

Das Kalenderbild aus dem Jahr 1882 zeigt Heiligabend. Foto: Sammlung Häußler

1890 - Bescherung unter dem Christbaum. Foto: Sammlung Häußler

Ein Weihnachtsbild der Illustrierten Chronik der Zeit von 1883. Foto: Sammlung Häußler

Weihnachten 1906 aus der Augsburger Postzeitung. Foto: Sammlung Häußler

Ein Christbaum im Jahr 1900 im Neuen illustrierten Marien-Kalender. Foto: Sammlung Häußler

Ein üppig geschmückter Christbaum von 1905. Foto: Sammlung Häußler

Eine Weihnachtskarte aus dem Jahr 1905. Foto: Sammlung Häußler

Weihnachtskarte von 1908. Foto: Sammlung Häußler

Winter in Augsburg - Postkarte aus dem Jahr 1902. Foto: Sammlung Häußler

Winter in Augsburg, Postkarte 1902. Foto: Sammlung Häußler

Winter in Augsburg, Postkarte 1902. Foto: Sammlung Häußler

Winter in Augsburg, hier eine Postkarte von 1899. Foto: Sammlung Häußler

Eine Krippen-Ausstellung im Jahr 1925 auf einer Fotokarte. Foto: Sammlung Häußler

Der winterliche Fronhof im Jahr 1930. Foto: Sammlung Häußler

Aus dem Jahr 1930: Der Blick vom Wittelsbacherpark auf Pfersee. Foto: Sammlung Häußler

Die verschneite Siebentisch-Wirtschaft 1930. Foto: Sammlung Häußler

Sie gibt es gar nicht mehr: Die Goggelesbrücke über die Wertach 1927. Foto: Sammlung Häußler

Winter in Augsburg: Herkulesbrunnen im Januar 1940. Foto: Sammlung Häußler

Eine Eisplastik am Königsplatz. Foto: Sammlung Häußler

Winter in Augsburg - Moritzplatz im Januar 1940. Foto: Sammlung Häußler

Der Christbaum für alle 1930 auf dem Rathausbalkon. Foto: Sammlung Häußler

Christbaum am Fuggereibrunnen 1940. Foto: Sammlung Häußler

Mitten im Krieg: Christbaumverkauf 1941 auf der Maximilianstraße. Foto: Sammlung Häußler

Der vereiste Fuggereibrunnen. Foto: Sammlung Häußler

Eis am Hochablass. Foto: Sammlung Häußler

1953: Christkindlesmarkt auf dem Elias-Holl-Platz. Foto: Sammlung Häußler

Der Christbaum für alle 1958 vor dem Stadttheater. Foto: Sammlung Häußler

Schon 1808 ein Vergnügen: Eislauf im Schleifgraben. Foto: Sammlung Häußler

Eine Postkarten von 1898 zeigt den Eislauf im Schleifgraben. Foto: Sammlung Häußler

Eisläuferinnen im Schleifgraben, 1936. Foto: Sammlung Häußler

Winter 1910 in Augsburg: Rodelbahn am Gesundbrunnen. Foto: Sammlung Häußler

1910: Eislauf beim Roten Torwall. Foto: Sammlung Häußler

Eisstockschützen auf der Kahnfahrt im Jahr 1940. Foto: Sammlung Häußler

Marieles Christkind - das Umschlagbild der Erzählung zeigt eine Szene hinter dem Perlach. Foto: Sammlung Häußler

Marieles Christkind - eine Postkarte. Foto: Sammlung Häußler

Aus dem Buch Marieles Christkind: Marieles Bescherung. Foto: Sammlung Häußler Zurück Vorwärts

Winterliche Augsburg-Motive auf Postkarten

Weihnachtskarten in allen Preislagen überschwemmten den Markt. Großverlage stellten die Massenware her. Augsburger Kleinverleger wollten vom Postkartenboom profitieren. Sie beschränkten sich auf winterliche Augsburg-Motive. Deren Verkauf war nicht ausschließlich an Weihnachten oder Neujahr gebunden. Das gedruckte Augsburg-Kartensortiment ergänzten Fotografen mit Aufnahmen, die sie im eigenen Fotolabor auf Postkarten belichteten.

Diesen sogenannten Echtfotokarten verdanken wir Augsburger Wintermotive. Postkarten gab es alljährlich auch von Schneeplastiken am Königsplatz. Konrad Seiler (1910 bis 1998) formte in etwa 40 Wintern bis 1970 je in einem Winter bis zu fünf große oder kleine Skulpturen aus nassem Schnee. Eine Schneekrippe ließ sich als Weihnachtskarte gut verkaufen.

1898 Eislauf im Schleifgraben Foto: Sammlung Häußler

1898 ist der winterliche Schleifgraben als Zeichnung auf einer bunten Lithografie-Postkarte überliefert. Ab 1905 belegen Fotokarten und Privatfotos das Schlittschuhlaufen als Wintervergnügen für Kinder und Erwachsene. Fotos in Familienalben überliefern sportlich-modisch gekleidete Gruppen. Auch im Stadtgraben beim Roten Tor gab es eine Eislauffläche. Eine Aufnahme aus der Postkartenserie "Winter in Augsburg" von 1910 zeigt sie. Ein weiteres Foto dokumentiert die Rodelbahn am Schleifgraben anno 1910. Der Hang fiel von der Blauen Kappe steil ab. Es war die bevorzugte Innenstadt-Rodelbahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Schleifgraben teilweise mit Trümmerschutt verfüllt. Das Curt-Frenzel-Eisstadion befindet sich auf dem Areal einer Schutt-Recyclinganlage.

Winter in Augsburg Postkarte 1902 Foto: Sammlung Häußler

Fotos aus den 1930er Jahren zeigen Eisstockschützen auf dem Eis der Kahnfahrt am Oblatterwall. Aus einem Album stammt das Foto vom "Christbaum für alle" auf dem Rathausbalkon. Er stand ab 1926 dort. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein großer Christbaum bis 1962 vor dem Stadttheater aufgestellt. Seit 1963 steht er auf dem Rathausplatz.

Eine Rarität unter den Weihnachts-Erinnerungsstücken einer Augsburger Familie ist das Heftchen "Marieles Christkind". Die einfühlsame Erzählung von Else Model ist in Augsburg angesiedelt. Das Heftchen war vermutlich zwischen 1900 und 1910 ein Weihnachtsgeschenk. Trotz starker Benutzungsspuren ist es ein zeitgeschichtliches Dokument.

Die Schriftstellerin Else Model war christlich und sozial geprägt. Sie wollte Kindern und Jugendlichen jene Ideale vermitteln, nach denen sie selbst lebte. Else Model wurde 1871 in Nördlingen als dritte Tochter des königlichen Bezirksarztes Dr. August Model geboren. Sie betreute zeitlebens ihre von Kindheit an gelähmte Schwester Marie. 1897 übersiedelte die Familie nach Weißenburg (Mittelfranken). Dort verfasste Else Model die meisten ihrer Erzählungen und Bücher. 1953 verstarb die Schriftstellerin 81-jährig in einem Altenheim in Weißenburg.

35 Marieles Christkind Umschlagbild Hint Perlachberg Foto: Sammlung Häußler

"Marieles Christkind" war eine ihrer zahlreichen Weihnachtsgeschichten, die in Sammelbänden überliefert sind. Die Bücher "Weihnachten überall", "Christkindleins schönste Weihnachtsgabe" und "Allerlei Weihnachtslieder" werden noch von Antiquariaten angeboten. Die Erzählung "Marieles Christkind" entspricht der Gefühls- und Arbeitswelt vor rund 120 Jahren. Else Model verstand es, Sozialkritik in die Erzählung zu packen und die Diskrepanz zwischen Arm und Reich in Augsburg um 1900 aufzuzeigen. Sie kannte sich in Augsburg offensichtlich gut aus. Ihr waren die feinen Geschäfte in der Annastraße und deren wohlhabende Kundschaft ebenso bekannt wie das bescheidene Auskommen ärmlicher Familien mit mehreren Kindern.

Weihnachtserzählung mit Schneegestöber

Eine Besonderheit ist das farbige Umschlagbild des Heftchens. Die Dresdner Kinderbuch-Illustratorin Franziska Schenkel hatte es gemalt. Sie erhielt vermutlich als Vorlage eine Postkarte vom Hinteren Perlachberg mit Blick auf St. Peter und den Perlachturm übersandt. Vor dieser Kulisse beginnt die Weihnachtserzählung mit einem Schneegestöber, in das Mariele mit ihren drei kleinen Brüdern auf dem Heimweg vom Kindergarten bei Maria Stern gerät. Die Vierer-Kindergruppe bildet den Vordergrund der Zeichnung von Franziska Schenkel.

In Dresden hat man ihr künstlerisches Lebenswerk wiederentdeckt. Die 1880 geborene Malerin Franziska Schenkel war in Vergessenheit geraten, obwohl sie eine Vielzahl von Buch-Illustrationen und Bildpostkarten hinterließ. Dem literarischen Erbe der vor 150 Jahren in Nördlingen geborenen Schriftstellerin Else Model widmet sich das Stadtarchiv in Weißenburg. In der mittelfränkischen Stadt lebte und schrieb sie 56 Jahre. Seit 1984 ist eine Straße in Weißenburg nach ihr benannt.

