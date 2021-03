Lockdown unter Palmen: Ein Rundgang durch die Therme Bad Wörishofen

Von Ida König - vor 51 Min.

Wo sonst Tausende Besucher Erholung suchen, herrscht seit Monaten gähnende Leere. Was passiert in einer Therme, wenn keine Gäste kommen dürfen? Wir zeigen es Ihnen.

Einen schönen Urlaub wünscht das riesige Plakat an der Autobahnabfahrt Bad Wörishofen. Gut gelaunte Badegäste in strahlend blauem Wasser weisen den Weg in Richtung "Südsee". Doch wer an diesem neblig-kalten Märzmorgen dem Schild voller Sehnsucht nach Wärme und Erholung folgt, merkt schnell, dass daraus nichts wird. An den Einfahrten zum Parkplatz der Therme Bad Wörishofen flattert Absperrband, nur in einer Reihe bildet sich eine Autoschlange. Diejenigen, die dort anstehen, wollen aber nicht etwa zum Baden. Sie wollen zum Corona-Test. Nur direkt vor dem Haupteingang steht ein Dutzend geparkte Autos. Sie gehören den wenigen Mitarbeitern, die nicht in Kurzarbeit sind, und einigen Handwerkern - wenn schon keine Badegäste kommen dürfen, wird in der Therme Bad Wörishofen nun eben saniert und umgebaut.

"Null Einnahmen, und das jetzt seit über 230 Tagen, das muss man stemmen können" Jörg Wund, Inhaber der Therme Bad Wörishofen

Therme Bad Wörishofen hat die finanziellen Rücklagen aufgebraucht

Seit mehr als 230 Tagen habe man seit dem Start des ersten Lockdowns am 17. März 2020 mittlerweile geschlossen gehabt, sagt Thermenbetreiber Jörg Wund. Im vergangenen Jahr kamen im Zeitraum, in dem die Therme geöffnet war, zwar immer noch stolze 300.000 Gäste - das seien allerdings nicht einmal halb so viele wie in einem normalen Jahr. Dementsprechend fehlten auch mehr als die Hälfte der Einnahmen.

"Null Einnahmen, und das jetzt seit über 230 Tagen, das muss man stemmen können", sagt Wund. Die Rücklagen, die man gebildet habe, etwa für Erweiterungen und ein Hotel, seien jetzt aufgebraucht. Auf die beantragte Überbrückungshilfe wartet er immer noch - bislang habe die Therme lediglich eine Abschlagszahlung von 50.000 Euro für die Monate November und Dezember erhalten. Allein pro Woche koste der Betrieb der Therme das Fünffache.

Das liegt vor allem daran, dass die Technik fast im Normalbetrieb weiterlaufen muss. (XXX Szene) Obwohl seit Monaten keine Badegäste kommen, wird das Wasser gefiltert - die imposante Filteranlage reinigt und desinfiziert rund 1000 Kubikmeter Wasser pro Stunde, sagt Geschäftsleiter Roland Vogtmann und veranschaulicht die Größenordnung: "Wenn Sie bei uns beim Baden sind, können Sie davon ausgehen, dass Sie alle 45 Minuten in komplett frischem Wasser schwimmen." Würde man das nicht tun, wären die Anlagen innerhalb kürzester Zeit verkeimt, erklärt Vogtmann. Hätte man allerdings von Anfang an gewusst, dass man ein Jahr schließen muss, hätte man die Wasseraufbereitungsanlage herunterfahren können und deutlich an Kosten gespart.

Einzig die Wassertemperatur wurde ein wenig gesenkt, außerdem wird in einigen Bereichen weniger geheizt als üblich - in den Umkleiden ist es deutlich kälter als sonst und auch die Saunen befinden sich im Lockdown-Schlaf. Im Inneren der Therme kommen jedoch trotz Schließung Urlaubsgefühle auf. Das Wasser in den Becken leuchtet in hellem Blau, es ist immer noch kuschelig warm, eine große, grüne Bananenpalme trägt sogar Früchte. Doch selbst die Pflanzen vermissen die Besucher, sagt Birgit Ernst, Geschäftsleiterin der Therme. Ihnen fehlt das CO 2 aus dem Atem der Gäste.

Südsee-Feeling im Unterallgäu: Diese Bananenpflanze am großen Thermalbecken trägt Früchte. Bild: Ida König

Neue Terrasse, neue Empore: Das ändert sich in der Therme Bad Wörishofen

Auf den zweiten Blick fällt auf, dass sich in der Therme einiges verändert hat: In den Saunen und zwischen den Liegen sind Plexiglas- oder Holztrennwände montiert, vielerorts weisen Schilder auf die Abstandsregeln hin. In den Becken schwimmen Bojen, die vor zu viel Kontakt zwischen den Badegästen schützen sollen, in der großen Blockhaus-Sauna im Außenbereich brennt sogar ein Feuer. Außerdem wurden bereits im ersten Lockdown zahlreiche Fliesen erneuert, die Wände bekamen einen neuen Anstrich - und auch an der Lüftungstechnik habe man gearbeitet, sagt Wund. "Man hat nicht die ganz große Lösung gemacht, weil ja keiner wusste, ob wir noch drei Wochen geschlossen haben müssen oder acht."

Nachdem absehbar war, dass sich der zweite Lockdown hinzieht, sind größere Umbauarbeiten im Gang: "Die Sauna wird erweitert, wir bekommen eine große Empore, damit die Gäste in den Palmkronen liegen können", erklärt der Thermen-Chef. Zusätzlich werde im Außenbereich eine große Terrasse in den See gebaut.

Wann dort wieder Menschen in Badekleidung entspannen können, ist ungewiss. Das nagt am Gemütszustand der Mitarbeiter - aber auch am Chef selbst. Im zweiten Lockdown sei es schwieriger, motiviert zu bleiben, gibt Wund unumwunden zu. "Es fehlt der Ruck, es fehlt das starke Absinken der Infektionszahlen." Für fast alle der rund 250 Mitarbeiter bedeutet der lange Lockdown vor allem eines: hundert Prozent Kurzarbeit.

Therme Bad Wörishofen will kostenlose Schnelltests für Gäste durchführen

Wie vielerorts liegt auch in Bad Wörishofen große Hoffnung auf den Corona-Schnelltests. Wund hofft, dass die Politik die vorgestellte Teststrategie akzeptieren wird. Gäste, die sich vorab anmelden, sollen künftig vor Ort getestet werden und am Parkplatz auf ihr Ergebnis warten. Für Mitarbeiter solle es jede Woche einen Test geben. Die Kosten für die Tests will die Therme tragen - Hauptsache, es darf endlich wieder gebadet und sauniert werden.

