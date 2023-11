Wo Eltern todkranker Kinder zur Ruhe kommen können

Von Dominik Durner - vor 41 Min.

Zwangsläufig werden Hospize mit Vergänglichkeit und Tod verbunden. Nicht ganz so im Kinderhospiz in Bad Grönenbach im Allgäu. Dort steht das Leben im Vordergrund.

Sanft wehen rund 200 Fähnchen hinter einem Haus im kleinen Unterallgäuer Ort Bad Grönenbach. Früher waren sie mal rot und blau und gelb, benäht mit Cartoon-Charakteren und Fabelwesen. An den meisten Fahnen haben sich mittlerweile Zeit und Sonne bemerkbar gemacht, Rot und Blau und Gelb sind Graustufen gewichen, Cartoon-Charaktere und Fabelwesen mittlerweile nur noch angedeutet, die Stoffränder ausgefranst. Und ab und an gibt die Vormittagssonne noch vergilbte Kindernamen preis. Deshalb konnte Yvonne Dinger, als sie zum ersten Mal in Bad Grönenbach war, den "Fahnengarten" nicht betreten. Denn jede einzelne Fahne steht für ein Kind, das nicht mehr lebt.

Yvonne Dinger und ihr Mann Henry kommen aus Isen im Kreis Erding, sie sind mit ihrer zwölfjährigen Tochter bereits zum elften Mal zu Gast in Bad Grönenbach. Hier, mitten in einem Wohngebiet der weniger als 6000 Einwohner zählenden Marktgemeinde, steht direkt an einen Kindergarten anschließend das Kinderhospiz St. Nikolaus. Das Ehepaar Dinger kommt fast jedes Jahr mit Tochter Katharina her, mal für zehn, mal für 14 Tage. Mit Katharina Urlaub zu machen, ist nämlich nicht ganz einfach. Sie braucht viel Unterstützung und vor allem viel Ausrüstung. Katharina hat aufgrund der sogenannten Miller-Dieker-Lissenzephalie vereinfacht gesagt ein glattes Gehirn ohne Windungen, die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften ist gestört, und sie hat das West-Syndrom, eine therapieresistente Epilepsie.

