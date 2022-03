Auf der Suche nach den Dingen, die uns verbinden

Von Sarah Schierack - vor 31 Min.

Immer wieder ging es zuletzt um die Spaltung der Gesellschaft. Aber was hält sie eigentlich zusammen? Zu Besuch an zwei Orten, an denen Gemeinschaft groß geschrieben wird.

Da stehen sie also, rund um einen weißen Stehtisch aus Plastik, hinter ihnen der Grund, warum sie heute hier sind: das Backhaus. Rund 20 Menschen sind zum Backtag gekommen, manche allein, die meisten zu zweit. Die Brote sind im Ofen. Nun tut die Hitze ihr Übriges, lässt den Teig aufgehen und fest werden, die Kruste braun und hart. Es riecht nach Holz, das verfeuert wird. Hoch oben über der Kirche scheint die Sonne so warm auf die Wiese wie an einem Frühlingstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .