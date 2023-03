Sie war die letzte Harburger Jüdin – Erinnerungen an Ruth Nebel

Die rührende Geschichte zweier Schulfreundinnen, die sich letztmals 1936 begegneten, aber 2018 wieder Kontakt zueinander fanden. Inzwischen sind beide gestorben.

Die achtjährige Elfriede Kilian vom Kratzhof bei Harburg hilft im Jahr 1936 gerade bei Feldarbeiten, als sie Besuch bekommt: Es sind zwei jüdische Kinder aus Harburg, ihre Freundin, die gleichaltrige Ruth Nebel, und ihr fünfjähriger Bruder Hans. Alle haben sie schmutzige Füße vom Barfußlaufen, wie es damals üblich war. Die beiden Geschwister sind gekommen, um sich von Elfriede zu verabschieden, weil sie aus Harburg weggehen. Sie wandern mit ihren Eltern nach Palästina aus, und es wird ein Abschied fast für das ganze Leben sein.