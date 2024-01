Luitgard Frank vom TSV Monheim: "Geräteturnen habe ich in der Schule gehasst"

Bei jedem Turnwettkampf ist sie da und sorgt für das leibliche Wohl. Luitgard Frank erzählt, was sie an ihrem Ehrenamt schätzt und warum sich andere auch engagieren sollten.

Viele Ehrenamtliche, die im Hintergrund helfen, sind zwar nicht immer sichtbar, aber für einen Sportverein unverzichtbar. Sie sind essenziell, um den Verein am Leben zu halten. In dieser sechsteiligen Serie stellen wir Ihnen einige dieser Personen aus der zweiten Reihe vor. Diesmal Luitgard Frank von den Turnern des TSV Monheim.

Wenn alle anderen Pause haben, ist sie am meisten beschäftigt. Luitgard Frank ist schon seit mehr als 40 Jahren beim TSV Monheim und kümmert sich dort mittlerweile um die Verpflegung während der Wettkämpfe der Bundesliga-Turner. Dafür wendet sie einiges an Zeit auf – und ärgert sich, wenn andere sich beschweren. Dennoch schätzt sie die positiven Seiten, die ihr das Ehrenamt gibt und kann auch von einer aufregenden Reise erzählen.