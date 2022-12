Mariandl's Hofcafé ist ein Paradies für Schleckermäuler

Von Stefanie Brand - 06:00 Uhr Artikel anhören Shape

Mit dem Café in Dasing-Unterzell hat die junge Konditormeisterin Marianne Großmann sich ihren Traum erfüllt. 2018 eröffnet, ist es längst kein Geheimtipp mehr.

Erstmal ein Foto, dann Kaffee und Kuchen! So ist oft die Reihenfolge, wenn Gäste zum ersten Mal Mariandl's Hofcafé besuchen. Mit einem begeisterten „Wow!“ betreten sie die Räume, bewundern die zum Anbeißen aussehenden Torten in der Theke und wandeln wie verzaubert zu ihrem Platz. Das Café, mit dem sich Marianne Großmann ihren Traum erfüllt hat, liegt abseits üblicher Routen im kleinen Dasinger Ortsteil Unterzell. Und doch wurde es in wenigen Jahren zum Erfolgsrezept.

