Serviceroboter "BellaBot" im Gasthof St. Afra im Felde begeistert die Gäste

Der Helfer in der Friedberger Wirtschaft entlastet die Mitarbeiter. Nach erster Skepsis möchten sie ihn nicht mehr missen. Wie funktioniert "BellaBot" im Alltag?

Leise und flink bewegt er sich durch die Gänge, weicht geschickt Hindernissen und entgegenkommenden Personen aus, zwinkert Gästen mit seinen großen Augen zu: Man könnte meinen, es handele sich um eine Katze, doch der neue Helfer im Friedberger Brauereigasthof St. Afra im Felde ist ein Roboter mit dem hübschen Namen "BellaBot". Er (oder sie?) transportiert bis zu acht Teller auf einmal auf seinen vier Tabletts und entlastet damit das Personal enorm. Auch wenn die Reaktionen anfangs skeptisch waren – schon nach wenigen Wochen möchte niemand im Gasthof mehr den smarten Helfer hergeben.

Der Roboter blinkt, bevor er voll beladen aus der Küche abbiegt. Als das moderne Gefährt im Speiseraum ankommt, sind die Gäste überrascht. Einige lachen vor Verwunderung. BellaBot lächelt die Leute an, bevor er an einem festgelegten Punkt neben dem Tisch anhält und sich für das Servieren ausrichtet. "Sind wir hier auf dem Raumschiff Enterprise?", ruft einer lachend. Ein Roboter, der das Mittagessen bringt, ist eben kein alltäglicher Anblick. Neben der Überraschung ist auch das Interesse an der modernen Technologie groß. "Ich muss oft erklären, wie der Roboter seine Umgebung erkennt, und woher er weiß, wo er hinfahren muss", sagt der Wirt Andreas Ufertinger. Auch die Frage, ob damit Personal ersetzt wird, komme häufig. Die Bedienung am Tisch übernimmt jedoch weiterhin das Servicepersonal. Den menschlichen Austausch wollen nämlich weder die Mitarbeiter noch die Gäste missen.

