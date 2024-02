Roboter, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz: Die Zukunft ist da

Plus Neue Technologien setzen sich auch im Landkreis Aichach-Friedberg durch. Eine offene Herangehensweise ist wichtig. Denn nur so ist ein sicherer Umgang möglich, meint unsere Volontärin Anna Faber.

Roboter, die das Essen bringen, selbstfahrende Autos auf der Autobahn, virtuelle Welten im Internet. Das, was vor einigen Jahren noch Stoff für dystopische Romane war, ist heute in unserem Alltag angekommen. Der Service-Roboter im Brauereigasthof St. Afra im Felde ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich auch das Wittelsbacher Land den modernen Technologien nicht entziehen kann. Es ist wichtig, offen für Neues zu bleiben. Der ländliche Raum darf sich nicht von Großstädten abhängen lassen.

Der Brauereigasthof St. Afra im Felde hat seit Januar einen Service-Roboter. Der smarte Helfer unterstützt das Personal und transportiert Teller von der Küche in den Speiseraum.

Dabei ist es wichtig, nicht nur mit Begriffen wie Künstliche Intelligenz um sich zu werfen, sondern diese Technik auch wirklich anzuwenden. Denn erst, wenn wir den Technologien eine Chance geben, ist es überhaupt möglich, die Vorteile und auch die Gefahren einschätzen zu können. Die technischen Veränderungen haben einen Einfluss auf unsere Gesellschaft in jeder Altersgruppe. Es ist natürlich, dass gerade ältere Menschen Neuem mit Skepsis begegnen. Der Service-Roboter ist gerade deswegen eine Bereicherung, weil er Vorurteile überwindet und zudem bei Personalmangel aushilft.