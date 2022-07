Adrenalinkick auf dem Wasser: Kanuslalom im Selbstversuch

Von Felix Gnoyke - 18:00 Uhr

Am 27. Juli startet die Kanuslalom-WM im Eiskanal in Augsburg. Wie anspruchsvoll ist der spektakuläre Sport? Unser Volontär wagt den Selbstversuch in Günzburg.

Ob ich schon einmal in einem Boot gesessen bin, will der sportliche Mann von mir wissen. Sebastian Imminger, 36 Jahre alt, Kanuslalomexperte. „Ja, aber nicht in so einem“, antworte ich, 25 Jahre alt, absoluter Anfänger. Dass es das Ruderboot meines Opas war, verschweige ich - ich möchte ja nicht wie ein absoluter Anfänger dastehen. Sebastian ist mein Trainer für heute. Mit ihm werde ich nachher auf der Günz Kanuslalom fahren. Zum ersten Mal in meinem Leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .