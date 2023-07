Das Atomkraftwerk Gundremmingen wird Stück für Stück in Kisten gepackt

Von Till Hofmann - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Vor über 15 Monaten war der Abbaustart für Block C des früheren Kernkraftwerks Gundremmingen. Was geschieht da in der Rückbauanlage genau? Ein Ortstermin.

Von oben betrachtet erinnert alles, was da unten geschieht, an einen älteren James-Bond-Film. Da sind Männer in orangefarbenen Anzügen emsig bei der Arbeit. Die Minderheit trägt an diesem Tag gelbe Schutzhelme (Eigenpersonal), die meisten haben orangefarbene auf dem Kopf (Fremdarbeiter). Manchmal ist es laut, wenn Material umgekippt wird. Ein großer roter und leerer Container wird gerade im zentralen Bereich dieser Ebene penibel gereinigt, so als ob Spuren beseitigt werden sollen. Sollen sie auch. Spuren von Material, das im Container transportiert worden ist und das möglicherweise radioaktiv belastet ist oder war.

Bis Ende 2021 wurde in Gundremmingen Atomstrom produziert. Nun beschäftigen sich mehr als 500 Facharbeiter mit dem Rückbau der Anlage. Ein Blick hinter die Fassaden. Foto: Bernhard Weizenegger

Wir befinden uns nicht in einem unterirdischen Labor, in dem ein Bösewicht alles daran setzt, die Welt zu unterjochen. Die Männer mit den Overalls arbeiten auf einer über 13 Metern hoch gelegenen Plattform des ehemaligen Maschinengebäudes von Block A und beteiligen sich an einem Projekt, das sich noch 15 Jahre hinziehen dürfte: Es ist der Abbau des früheren Atomkraftwerks Gundremmingen, dessen Block C an Silvester 2021 abgeschaltet worden ist.

