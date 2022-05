Von der Lehmgrube zur Baustelle: So entstehen Ziegel für Häuser in der Region

Von Sabrina Karrer - 18:00 Uhr

In fast jedem Ort werden neue Häuser gebaut. Woher kommen eigentlich die Mauersteine? Ein Ziegelwerk gibt Einblick – und schildert aktuelle Schwierigkeiten.

Häuser, Wohnanlagen, öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten: Wo man hinsieht, wird gebaut. Manche Bauherren setzen auf den Rohstoff Holz, andere entscheiden sich für Mauern aus Stein. Doch wo und wie entstehen eigentlich die Ziegelsteine, aus denen etliche Gebäude in der Region gebaut sind? In direkter Nähe gibt es zwei Hersteller, in Bellenberg und Klosterbeuren. Dominik Gerber, kaufmännischer Leiter des Unternehmens Hörl & Hartmann, hat unserer Redaktion Einblicke in das Ziegelwerk Klosterbeuren gegeben. Dabei kamen auch aktuelle Schwierigkeiten der Branche zur Sprache, die unter anderem mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben.

