Mangel auf dem Land: Hausärztin oder Hausarzt verzweifelt gesucht

Von Laura Mielke - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Überlastete Praxen, fehlendes Personal - Das ist Alltag für Ärztinnen und Ärzte auch im Landkreis Neu-Ulm. Ein Team aus Roggenburg schlägt Alarm.

"Manchmal, wenn die Leute bei uns anrufen, sind sie so verzweifelt, dass sie weinen", erzählt Tamara Spreng. Gemeinsam mit Dieter Eisele führt sie eine Gemeinschaftspraxis in Roggenburg. Die Verzweiflung, die das Team bei den Anruferinnen und Anrufern spürt, rührt von einem grundlegenden Problem her: dem Mangel an Allgemeinmedizinern und -medizinerinnen vor allem auf dem Land. Viele Praxen nehmen keine Patienten und Patientinnen niemanden mehr auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .