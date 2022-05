„Die Einigkeit als Elixier der Kraft“ – als Krumbach und Hürben fusionierten

Von Hans Bosch - vor 16 Min.

Karl Mantel, Ferdinand Reiß und Anton Nagenrauft waren die Initiatoren der Vereinigung von Krumbach und Hürben. Die Bevölkerung wusste dies zu schätzen.

„Heller Jubel durchbrauste die Straßen von Krumbach und Hürben, als in den Nachmittagsstunden des 27. April 1902 die Böller der mit Spannung harrenden Einwohnerschaft die Freudenbotschaft verkündeten, dass nunmehr die so lange ersehnte Vereinigung beider Gemeinden beschlossen ist. Auf den Straßen entwickelte sich reges Leben; Haus für Haus legte Flaggenschmuck an; alles beglückwünschte sich und drückte sich erfreut die Hände.“ Der Grund: Der Stadtmagistrat von Krumbach am Vormittag im Rathaus und die Gemeindeversammlung von Hürben am Nachmittag im Gasthof Krone hatten der seit langem gewünschten Fusion beider Gemeinden einmütig zugestimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .