Ihr Leben könnte Bücher füllen: Besuch bei einem "Krumbacher Original"

Kronprinz-Wirtin Barbara Sieb hat nicht nur betrunkene Gäste nach Hause gefahren, sie war für viele Menschen eine Art Herbergsmutter. Heute wird sie 95 Jahre alt.

Barbara Sieb blickt lange auf das kleine Schwarz-Weiß-Foto. Wie alt mag sie sein auf diesem Bild? Vier Jahre vielleicht. Demnach wäre die Aufnahme rund 90 Jahre alt. Allein diese Zahl lässt die Dimension des Lebens von Barbara Sieb erahnen. 1928 wurde sie geboren, als Deutschland noch die "Weimarer Republik" war, sie erlebte Krieg und Nachkriegszeit. Vielleicht auch deswegen war es für sie eine bleibende Lebensbotschaft, anderen Menschen zu helfen. Als langjährige Kronprinz-Wirtin und weit darüber hinaus. Heute wird sie 95 Jahre alt.

95 Jahre? Man kann es kaum glauben. Mit geradezu raumgreifenden Schritten geht Barbara Sieb durch das Wohnzimmer ihres Hauses im Krumbacher Norden, holt Fotoalbum auf Fotoalbum aus den Schränken. "Auf geht's", sagt sie mit klarer Stimme, Bild auf Bild legt sie auf den Tisch, irgendwann ist es ein wahrer Fotoberg. Darunter viele alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen, eines zeigt sie mit ihrem VW-Käfer vor ihrem Lebensmittelgeschäft Anfang der 1960er-Jahre in Hopfen am See.

