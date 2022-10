Alles nur Hokuspokus? Moderne Hexen verbreiten ihren Glauben auf Social Media

Sie nennen sich Hexen und Wicca. Auf einem Besen fliegen sie nicht. Stattdessen nutzen sie Social Media, um über ihre Identität und ihre Rolle im Feminismus aufzuklären.

„Ein freier Platz. Donner und Blitz. Die drei Hexen. Sagt, wann treffen wir drei zusammen: Wenn Donner krachen oder wenn Blitze flammen? Wenn verzischt des Schlachtbrands Funken, Wenn die Erde Blut getrunken. Eh die Sonne noch versunken. Wo der Ort? Die Heide dort.”