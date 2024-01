Leidlinger besitzt über 30.000 Bücher: Seine Wohnung gleicht einem Museum

Ernst Thaller aus Leidling liebt Bücher. Mehr als 30.000 Stück finden sich in seiner Wohnung. Woher die Leidenschaft kommt und warum sein Besitz ein wahrer Schatz ist.

Der eine mag den kunterbunten Stilmix, der andere bevorzugt eher minimalistische Moderne. Manch einer legt großen Wert auf Ordnung, manch anderer fühlt sich im geordneten Chaos wohler. Eine Wohnung sagt viel über die Persönlichkeit und den Charakter des Menschen aus, der darin lebt. Die vier Wände von Ernst Thaller aus dem Burgheimer Ortsteil Leidling gehören eher zur Kategorie bunt, vielfältig, aber auch historisch. Seine Wohnung gleicht fast schon einem Museum – und das liegt nicht nur an den über 30.000 Büchern, die sich darin finden.

Ernst Thaller in seinem Arbeitszimmer: Hier verbringt der 88-Jährige viele Stunden, studiert Dokumente und alte Schriften, stillt seinen Wissensdurst.

Im Jahr 1949 stand Thaller vor der Wahl: Metzger oder Schreiner? Er entschied sich für Letzteres, schloss seine Lehre ab und hängte im Anschluss den Meister daran. Er arbeitete für große Firmen, war viel unterwegs, "habe ganz gut verdient". Anfang der 1960er-Jahre landete er in Leidling, wo er sich mit einer Schreinerei selbstständig machte und sich sein Häuschen baute. Eine schwierige Ehe, fünf Kinder – zu den wenigsten hat er Kontakt – und gut vier Jahrzehnte Arbeit, begleitet von finanziell schwierigen Phasen, später, gab er den Betrieb auf, "es lohnte sich nicht mehr, wir mussten weite Wege gehen, um Arbeit zu finden". Er übergab an seinen Sohn und der verkaufte alles – bis auf den ersten Stock des Hauses. "Und dann habe ich mir hier mein Reich aufgebaut", erzählt Thaller und ergänzt: "Nach meinem verpfuschten Leben wollte ich nur noch schöne Sachen haben."