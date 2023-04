An diesen Tischtennisplatten rund um Nördlingen ist jeder willkommen

Von Pauline Herrle - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

In Nördlingen und Umgebung gibt es 14 öffentliche Tischtennisplatten. Unsere Reporterin hat sich umgesehen und für Sie Tipps zusammengestellt.

Entweder zu zweit oder in der großen Runde – Tischtennis ist ein Freizeitsport, der mit Freunden am meisten Spaß macht. Ein weiterer Vorteil der Ballsportart, bei der es vor allem um Geschwindigkeit und Geschicklichkeit geht, ist Ungebundenheit an einen Ort. Tischtennis kann sowohl in der Halle als auch im Freien gespielt werden. In Nördlingen und den Stadtteilen gibt es einige öffentlich zugängliche Tischtennisplatten, die zum Zusammenkommen und gemeinsamen Spielen einladen. Wo genau diese stehen, sind nachfolgend zusammengefasst.

In Nördlingen gibt es insgesamt 14 öffentliche Tischtennisplatten der Stadt Nördlingen – zwei davon stehen auf dem Gelände des Freibads Marienhöhe und sind deshalb nur für Badbesucher zugänglich.

