Alles unter einem Dach im Goldenen Ochsen: Unten arbeiten, oben wohnen

Von Verena Mörzl - vor 18 Min.

Michael Jung-Bissinger modernisiert das stadtprägende Gebäude. Der Koch führt im Erdgeschoss ein Familienunternehmen weiter, dessen Wurzeln weit zurückreichen.

Mehr 400 Jahre Geschichte schreibt das Haus, in dem heute der Goldene Ochse in Oettingen betrieben wird. Und noch viele weitere sollen es werden, geht es nach Inhaber und Koch Michael Jung-Bissinger. Er hat das Gasthaus im Januar 2016 von seinem Vater übernommen. Seither wird nicht nur für die eigenen Gäste in der Küche gekocht, sondern auch die Mahlzeiten für mehrere Kindergärten. Parallel läuft seit vielen Jahren ein anderes Großprojekt: der Dachausbau. Wo einst Fremdenzimmer waren, soll künftig seine Familie leben.

