Blutdruck mit Smartwatch messen - funktioniert das?

Die modernen Smartwatches werden immer intelligenter. Als wahre Allrounder können sie nun auch bei der Vorsorge rund um die wohl größte Volkskrankheit helfen: dem Bluthochdruck. Rund ein Viertel der Weltbevölkerung leidet laut der Deutschen Hochdruckliga an einem zu hohen Blutdruck. Demnach wissen 30 Prozent der Betroffenen gar nichts davon. Smartwatches könnten ihren Teil dazu beitragen, dass sich das ändert. Einige Modelle auf dem Markt, die der Blutdruckmessung mächtig sind, erzielen gute Testergebnisse.

Smartwatch zum Blutdruck messen: Wie kann das funktionieren?

Mit einem Blick auf die Uhr kann man mittlerweile E-Mails und WhatsApp-Nachrichten checken, Anrufe annehmen und das Wetter im Blick behalten. Und auch als Gesundheitstracker spielen Smartwatches eine immer größere Rolle. Sie zählen Schritte, können den Kalorienverbrauch bestimmen und längst auch den Puls messen. „Smartwatches entwickeln sich tatsächlich zunehmend in Richtung kleiner medizinischer Diagnosegeräte“, sagte der Kardiologe Prof. Dr. med. Thomas Meinertz im Gespräch mit der Deutschen Herzstiftung.

Der Blutdruck ist eine größere Herausforderung, der sich viele Entwickler allerdings angenommen haben. Grundsätzlich ist eine Blutdruckmessung allein mit der Smartwatch nicht möglich. Es braucht eine Druckmanschette, die an Oberarm oder Handgelenk angelegt wird. Erste Unternehmen haben Smartwatches entwickelt, in denen eine solche Manschette eingebaut ist. Mit diesen Modellen ist Blutdruck messen per Uhr möglich.

Andere Smartwatches nutzen für das Tracking der Blutdruckwerte eine alternative Variante. Sie verwenden laut Shop Apotheke die Herzfrequenz-Sensoren für die Blutdruckmessung. Die Blutdruckwerte werden dabei mehr auf Basis der Vergleichsdaten geschätzt als gemessen. Damit sie möglichst genau sind, müssen die Uhren jeden Monat mit Blutdruckmessgeräten kalibriert werden. Neben der Smartwatch braucht es also auch eine Manschette zur Blutdruckmessung.

Uhr zum Blutdruck messen: Wie weit ist die Technik?

Smartwatches bringen rund um den Blutdruck ein großes Potenzial mit. In fast jedem dritten Fall bleibt Bluthochdruck unerkannt, manchmal Jahrzehnte. Die Hoffnung: Durch die Nutzung von Smartwatches können gerade jüngere Menschen einen hohen Blutdruck frühzeitig erkennen. Dann können Maßnahmen eingeleitet werden, um Blutdruck natürlich zu senken, beispielsweise durch eine veränderte Ernährung bei Bluthochdruck.

Laut Stiftung Warentest und der Deutschen Herzstiftung sind einige Smartwatches bei der richtigen Anwendung beim Blutdruckmessen mittlerweile zuverlässig. „Einen Arztbesuch können sie aber nicht ersetzen“, stellt Meinertz klar. Spätestens bei der Einordnung der Blutdruckwerte sollte demnach ein Arzt hinzugezogen werden.

Blutdruck mit Smartwatch messen Samsung als Vorreiter

Die Smartwatches der neuen Generation von Samsung nutzen bei der Blutdruckmessung einen Photoplethysmographie-Sensor. Shop Apotheke hat die Funktionsweise von diesem aufgezeigt: An der Unterseite der Smartwatch befinden sich Lichtsensoren, die grünes Licht aussenden. An der Reflektion des Lichts durch die Blutgefäße kann erkannt werden, wie sich der Rhythmus des Herzschlags ausdehnt. Um die Blutdruckwerte dann bestimmen zu können, braucht es eine Kalibrierung mit einem professionellen Blutdruckmessgerät.

Samsung nimmt durch die modernen Galaxy Smartwatches eine Vorreiterrolle ein. Ansonsten hat nur Huawei ebenfalls Modelle auf dem Markt, die der Blutdruckmessung mächtig sind.

Blutdruck messen mit Apple Watch - geht das?

Apple hinkt bei der Technologie hinterher. Aktuell gibt es keine Apple Watch, mit welcher der Blutdruck gemessen werden kann. Laut Aussagen des Unternehmens ist ein entsprechender Sensor für die nächste Generation geplant. Derzeit kann die Apple Watch nur dann Blutdruckwerte erfassen, wenn sie per Bluetooth mit einem Messgerät gekoppelt ist.