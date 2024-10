Blutdruck natürlich senken: So funktioniert es

Wenn ein erhöhter Blutdruck festgestellt wird, dann sollte möglichst schnell gehandelt werden. Denn Bluthochdruck kann gefährlich und sogar tödlich werden, auch wenn die Folgen oft erst Jahre oder sogar Jahrzehnte nach der Diagnose auftreten. Medikamente können gegen eine Hypertonie, so der Fachausdruck für Bluthochdruck, eingesetzt werden. Doch der Blutdruck kann auch natürlich gesenkt werden.

Blutdruck senken: Sofortmaßnahmen im Check

Wer einen erhöhten Blutdruckwert feststellt, der sollte zunächst prüfen, ob der gemessene Wert tatsächlich den normalen Blutdruckwert darstellt, der über den Tag hinweg herrscht. „Es kann sich auch um situativen Bluthochdruck handeln“, klärt Prof. Dr. Markus van der Giert im Gespräch mit unserer Redaktion auf. Er ist Vorsitzender der Deutschen Hochdruckliga und Leiter des Hypertoniezentrums der Charité.

Falls der hohe Blutdruckwert länger anhält, sollten laut van der Giert „Allgemeinmaßnahmen“ eingeleitet werden. Dabei gehe es nicht darum, den Blutdruck sofort zu senken. Man sollte es aber zeitnah tun.

Der aktuelle Blutdruck bringt einen nicht um, aber möglicherweise der, den man über Jahre mit sich herumschleppt. Prof. Dr. Markus van der Giert, Leiter des Hypertoniezentrums der Charité und Vorsitzender der Deutschen Hochdruckliga

Natürliche Maßnahmen, um den Blutdruck zu senken, sollten in jedem Fall ergriffen werden. Selbst wenn eine medikamentöse Behandlung des Bluthochdrucks sich nicht verhindern lässt.

Blutdruck natürlich senken: Die Ernährung ist entscheidend

Um den Blutdruck natürlich senken zu können, muss zumeist die Ernährung umgestellt werden. „Fette sind entscheidend“, verrät Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Ulla Bachfischer unserer Redaktion. Das liege an den „Eiweiß-Päckchen“, in denen sie im Blut transportiert werden. Diese brauchen viel Platz, was wiederum den Blutdruck erhöht.

Ähnlich verhalte es sich mit Zucker. „Der Blutzuckerspiegel steigt. Es sind mehr Teilchen im Blut und der Druck im Gefäß steigt. Das führt zu Bluthochdruck“, erklärt Bachfischer. Und auch der Konsum von Kochsalz sollte reguliert werden: „Die Vorgabe der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sind 5 bis 6 Gramm Salz täglich. Im Schnitt nehmen Frauen um die 8 Gramm und Männer um die 10 Gramm Salz am Tag auf, wenn sie nicht aufpassen.“

Die Ernährungsberaterin empfiehlt eine möglichst zucker- und fettfreie Ernährung, stellt aber auch klar: „Nicht ist verboten, aber es geht darum, wie oft man etwas isst. Es ist eine Gratwanderung.“

Natürlich Blutdruck senken: Alkohol und Nikotin sind kontraproduktiv

Auf Nikotin und Alkohol sollten Menschen mit Bluthochdruck im Idealfall komplett verzichten. „Alkohol ist Zellgift. Der ganze Stoffwechsel liegt brach, wenn die Leber Alkohol bekommt. Sie ist zu nichts mehr anderem fähig als diesen zu verarbeiten“, stellt Bachfischer klar. Ein großes Problem, denn in der Leber werden viele wichtige Nährstoffe gelagert.

Nikotin kann hingegen für Ablagerungen sorgen und Herz und Lunge angreifen. Die beiden Organe sind laut Bachfischer wichtige Regulatoren für den Blutdruck.

Blutdruck natürlich senken: Sport hilft im doppelten Sinne

Bewegungsmangel ist eine häufige Ursache für Bluthochdruck. Wer regelmäßig Sport treibt, der geht dieser aus dem Weg. Sportliche Betätigung ist außerdem ein entscheidender Baustein bei der Verhinderung von Übergewicht, welches häufig mit einem hohen Blutdruck auftritt.

Ein Ausschlusskriterium für einen hohen Blutdruck ist ein sportlicher Lebenswandel allerdings nicht. „Auch dünne Menschen, die Marathon laufen, können Bluthochdruck bekommen“, erklärt van der Giert.

Blutdruck senken in 3 Minuten - geht das?

Wer Symptome für Bluthochdruck erkennt und einen erhöhten Blutdruck feststellt, der kann diesen in wenigen Minuten senken. „Durch Atemtechniken und Entspannungstechniken ist man in der Lage, den Blutdruck zu beruhigen“, erklärt van der Giert. Dafür sollte man zunächst langsam ein- und ausatmen. Das langsame Atmen sorgt laut van der Giert dafür, „dass das Stressniveau im Körper sinkt“. Dabei sei es wichtig, sich entweder hinzulegen, oder hinzusetzen.

In drei Minuten ist es laut dem Hypertonie-Experten nicht einfach, den Blutdruck signifikant zu senken. In zehn bis 15 Minuten kann es eher gelingen - immer aber nicht. Selbst wenn es funktioniert, warnt van der Giert davor, die natürliche Senkung des Blutdrucks überzubewerten: „Entspannung kann helfen, man sollte sich aber nicht selbst täuschen. Einige Minuten später kann der Blutdruck schon wieder höher sein.“