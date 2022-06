Kriegsfolgen

Gefechte seit 100 Tagen: Gesichter des Krieges in der Ukraine

Sie alle verloren ihr Leben bei russischen Angriffen. Die Blumenwand in Lwiw erinnert an sie.

Plus Der Krieg erschüttert das Leben der Ukrainer. Da ist Olga, deren Sohn bei jedem Alarm Panik bekommt. Oder Zinaida, die in einem U-Bahn-Schacht lebte. Hier sind ihre Geschichten.

Von Till Mayer

Lwiw ist eine Kaffee-Stadt. Der Duft der frisch gerösteten Bohnen zieht durch den Raum, in einer Glasvitrine steht eine mächtige sahnige Torte. Jetzt einfach die Augen schließen, zurücklehnen, durchatmen und ein wenig Kaffeehaus-Atmosphäre genießen. Doch das verbietet sich, wenn man in ein müdes Augenpaar sieht. Olga steht der Krieg ins Gesicht geschrieben. Es tut weh, das zu sehen. Wir kennen uns beide seit 2007. Sie war oft meine Dolmetscherin, bei den Interviews konnte ich immer auf ihr einfühlsames Übersetzen bauen. In den vielen Jahren ist sie mir eine geschätzte Freundin geworden.

